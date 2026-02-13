El empresario de Ibiza Marc Rahola evoluciona una vez más y crea Ramat, "marca global" con la cultura y el arte en el ADN

Una evolución más. Un paso más en el desarrollo empresarial y humano de Marc Rahola Matutes, uno de los empresarios de Ibiza más vanguardistas y visionarios. De Grupo Empresas Matutes, de la que es accionista y asesor y en la que inició su andadura profesional, pasado por OD Group, que creó con un concepto transgresor e integrador entre hostelería y comunidad. Y ahora Ramat, la nueva marca con la que "consolida su evolución como compañía familiar dedicada al desarrollo y gestión de espacios híbridos donde convergen hospitalidad, real estate, gastronomía, arte y cultura".

Este nuevo giro de timón en esta empresa en constante evolución fue presentado por el propio Rahola en "un encuentro íntimo con un grupo reducido de inversores celebrado en el Club Clandestino de Madrid". Como explica la empresa, durante el evento, el fundador y CEO del grupo "compartió la visión estratégica de esta nueva etapa" y se entregó a los asistentes "un vinilo exclusivo con sonidos originales de la isla de Ibiza, lugar de origen de la compañía y sede central del nuevo Grupo Ramat". Un gesto "simbólico que conecta pasado, presente y futuro a través de la identidad sonora del territorio donde nació el proyecto".

Bajo la premisa 'Come Together', la marca ibicenca "redefine su posicionamiento como un ecosistema empresarial con vocación global y visión a largo plazo, orientado a la creación de proyectos capaces de transformar personas, activar comunidades y generar impacto cultural y social duradero".

Dos herencias con la cultura y el arte en el ADN

Si hay algo que puede define a Rahola y su equipo es la sensibilidad hacia el entorno en el que hacen negocio y su apuesta descarada por la cultura y el arte. Lo llevan en el ADN; él y su esposa, Anna Bigas, un referente en el grupo empresarial. Con estas mimbres, no extraña que desde Ramat expliquen la razón de su creación: "Ramat surge de la unión de dos familias con profundas raíces en la creación de espacios y la hospitalidad: la familia Rahola, vinculada a la arquitectura, el diseño y la sensibilidad creativa; y la familia Matutes, referente internacional en hotelería, turismo y entretenimiento".

De esta confluencia, insisten, "nace una manera única de entender los espacios como narrativas vivas que conectan personas y construyen comunidad. Valores como la lealtad, el esfuerzo, la integridad y la visión empresarial siguen guiando una ambición compartida: construir legado, no solo proyectos".

Un momento de la presentación de Ramat en Madrid. / Ramat

Un ecosistema de proyectos híbridos

Ramat, además, se define hoy como "una compañía que desarrolla y gestiona plataformas vivas que integran hospitalidad, cultura y lifestyle. Su proyecto fundacional, Ocean Drive Ibiza, marcó un punto de inflexión al redefinir la hospitalidad como punto de encuentro entre creatividad, comunidad y experiencia", recuerdan en la nota enviada a Diario de Ibiza tras su presentación en sociedad en Madrid.

Actualmente, la compañía "avanza más allá de los formatos tradicionales, impulsando proyectos concebidos para inspirar, conectar y perdurar, integrando ocio, cultura y modos de vida contemporáneos".

Una evolución, un legado

La trayectoria empresarial tiene su origen en la visión de Marc Rahola, quien tras más de una década liderando la expansión internacional de proyectos en Europa, Caribe y Latinoamérica, fundó en 2009 OD Group con el lanzamiento de Ocean Drive Ibiza, recuerdan.

Ramat, "representa hoy la consolidación de ese recorrido y el inicio de una etapa independiente con identidad propia y ambición global. Marc Rahola mantiene su vinculación como accionista y asesor del holding familiar, mientras impulsa Ramat como proyecto empresarial y proyección de un legado personal y familiar".

El futuro de la nueva marca, explican, pasa por expandir "proyectos que integren cultura, arte, gastronomía y comunidad, manteniendo un firme compromiso con la excelencia y el impacto positivo". "Creemos que cada nuevo espacio debe aportar algo significativo al entorno y a las personas que lo habitan. Nuestro objetivo es crear lugares que inspiren hoy y sigan teniendo sentido mañana", señalan desde la compañía.

"Ramatno es solo una marca", añaden, "es la suma de dos herencias, una visión empresarial contemporánea y un compromiso claro con aquello que trasciende: crear espacios que conectan, inspiran y perduran.

La presentación de Ramat "no fue únicamente un anuncio corporativo". Fue también "una declaración cultural". Para festejar el "nacimiento" de la nueva marca, sus responsables quisieron explicar "su origen a través de una experiencia sensorial vinculada a Ibiza". Así nace el vinilo exclusivo 'Ibiza en 13 pistas', "trece composiciones creadas a partir de trece paisajes sonoros reales de la isla". Cada pista, explican, "incorpora sus coordenadas geográficas, reforzando la conexión real y tangible con el territorio y subrayando la autenticidad del proyecto". "El vinilo no es un simple objeto conmemorativo, sino una declaración de amor al origen y una manera de materializar la transición de OD Group a RAMAT: evolución sin ruptura, cambio con raíces".