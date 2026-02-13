Àlex Pitaluga, diputado del PSOE de Ibiza: "La derecha se hace la foto con el tractor, pero no apoya al sector agrario"

En su última intervención tras las votaciones, el diputado ibicenco del PSOE Àlex Pitaluga se mostró muy crítico con el PP y Vox por su voto en contra de la proposición no de ley para conveniar la relación entre la Escuela de Hostelería y el sector primario de la isla de Ibiza. «El apoyo de la derecha y la ultraderecha a la agricultura es un apoyo emocional, pero no real. Se hacen la foto con el tractor, pero lo de apoyar al sector no lo tienen tan claro», indicó.

A la representante de Vox, María José Verdú, le señaló que el «nivel de concreción» que exigía a la propuesta (presupuestos, recursos...) para aprobarla «es la de un director general». A la portavoz del PP en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament balear, Maria de Lluc Fornàs, por su parte, le recordó cómo promociona el Govern el producto local: «Hace un año en muchas ferias turísticas ofrecían jamón de Extremadura, buenísimo, eso sí, como producto local. Ahora sí que ya hay alguno». Además acusó al PP de tener «una visión más cerrada que la letra o».

En su defensa de la proposición no de ley, Pitaluga destacó la «gentrificación» que sufre el campo de la isla y que «ha provocado una pérdida de las tierras de cultivo, un encarecimiento del suelo rústico y una disminución de la población agraria activa», una situación que, señaló, «ha transformado el medio rural en espacio de consumo y no de producción». De la misma manera, destacó que el sector agrario de la isla «sufre desde hace décadas un proceso de regresión» en el que se está viendo «una sustitución progresiva de la población payesa por un modelo de segundas residencias, alojamientos turísticos y viviendas adquiridas por personas con alto poder adquisitivo, normalmente no vinculadas al territorio ni a las víctimas agrarias.