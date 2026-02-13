Los criadores del Ca Eivissenc, Estella Matutes y Juan Bautista Costa, Premios Ramon Llull de Balears

El Consell de Govern ha aprobado este viernes los Premios Ramon Llull 2026, entre cuyos distinguidos figuran tres representantes de las Pitiusas: la investigadora ibicenca Estella Matutes, la Associació de Criadors des Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera y el capitán de la marina mercante formenterés Juan Bautista Costa. En la misma sesión, el Ejecutivo autonómico ha acordado conceder la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón de la comunidad, al cantautor mallorquín Jaume Anglada, que la recibirá el 28 de febrero en la Llotja de Palma.

La investigadora ibicenca Estella Matutes / Marcelo Sastre

Entre los premiados pitiusos, el Govern reconoce a Estella Matutes, investigadora y médica de prestigio internacional, referente en el ámbito de la hematología, "su trayectoria científica ha tenido un impacto directo en la mejora del diagnóstico y tratamiento de leucemias y linfoma. Su labor en centros de investigación de excelencia ha proyectado el talento científico de Ibiza y de las Illes Balears en los foros médicos más relevantes del mundo", destaca el Govern en la nota justificativa de los premios.

La Associació de Criadors des Ca Eivissenc (Podenco Ibicenco) d’Eivissa i Formentera, es una entidad comprometida con la preservación de una raza emblemática del patrimonio cultural pitiuso, "ha trabajado de manera rigurosa para garantizar su continuidad, la mejora genética y su proyección social. Su labor contribuye a preservar un elemento identitario vinculado a la cultura payesa y al patrimonio inmaterial de Ibiza y Formentera", señala el Govern

Por su parte, Juan Bautista Costa Juan, es capitán de la marina mercante, autor de manuales de referencia e impulsor de la formación náutica en Formentera, "ha dedicado su vida a dignificar el conocimiento marítimo y a formar generaciones de profesionales del mar. Su trayectoria combina excelencia técnica, vocación pedagógica y compromiso con el patrimonio marítimo balear", añade la nota.

El capitán de marina mercante Juan Bautista Costa / Carmelo Convalia

El resto de Premios Ramon Llull de este año completa un retrato diverso del archipiélago: la Asociación de Amigos del Ferrocarril por su labor de preservación y divulgación del patrimonio ferroviario; Llevant en Marxa por proyectos sostenidos de cooperación internacional en contextos vulnerables; el académico Eugeni Aguiló (a título póstumo) por su contribución desde la UIB al análisis del desarrollo, el turismo y el medio ambiente; el ciclista Albert Torres por una trayectoria de élite que ha llevado el deporte balear a la primera línea; Margalida Jordà por el impulso socioeducativo del Proyecto Naüm en Son Roca; Banca March por su arraigo y apoyo continuado al tejido económico; el galerista y comisario Joan Oliver (Maneu) por décadas de promoción del arte contemporáneo; la Federación de Fútbol de Baleares en su centenario vertebrando el deporte base; la actriz Laura Pons por su carrera y su aportación a la formación escénica; la atleta Esperança Cladera por su proyección competitiva; Maria Teresa Llull (Respiralia) por la visibilización y apoyo a la fibrosis quística; y Miquel Bordoy, fundador de Trablisa, por su trayectoria empresarial y generación de empleo.