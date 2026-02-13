Dependencia emocional y relaciones sanas en las jornadas del Colegio de Psicólogos en Ibiza

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (Copib) celebrará los próximos 6 y 7 de marzo las II Jornadas de Psicología de les Illes Balears en el auditorio del Centre Cultural de Jesús, en Ibiza. El encuentro reunirá a especialistas de ámbito nacional y autonómico para analizar los principales desafíos en la atención psicológica a personas expuestas a factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental.

Bajo el lema 'Poniendo el foco en el bienestar psicológico de las personas en situación de vulnerabilidad, la cita será gratuita y abierta tanto a profesionales como al público general. El programa abordará cuestiones clave como la dependencia emocional y la construcción de relaciones sanas, el impacto del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, la intervención en contextos de violencia, prostitución y trata, y la atención en el ámbito de la diversidad funcional.

El Copib combina conferencias magistrales y paneles de experiencias para fomentar el intercambio profesional y el debate en torno a la salud mental en contextos de especial complejidad social.

Cartel de la II Jornadas de psicología de las Islas Baleares. / COPIB

Ponentes de referencia

Entre los invitados figuran Arun Mansukhani, psicólogo clínico y sexólogo; Anna Romeu, experta en educación emocional, adolescencia y trauma; y Silvestre del Río, policía tutor de Marratxí y especialista en prevención frente a los riesgos digitales.

También participarán profesionales de Ibiza, Formentera y del conjunto de las Illes Balears con experiencia en intervención con personas adultas con autismo, acompañamiento a familias, atención a víctimas de delitos de odio y prevención del uso problemático de las nuevas tecnologías.

Desde el Copib insisten en que la atención psicológica a personas en situación de vulnerabilidad resulta imprescindible. "Sin un adecuado apoyo psicosocial, la recuperación integral de quienes han vivido experiencias traumáticas, violentas o de discriminación queda incompleta", subrayan.

La entidad recuerda que la atención a colectivos vulnerables constituye un componente esencial para proteger su dignidad y bienestar, tal como reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Además, defiende el papel de la psicología para aliviar el sufrimiento, fortalecer la resiliencia y favorecer la inclusión social.

Con estas jornadas, el Copib refuerza su compromiso con una psicología alineada con la realidad social de las Illes Balears y reclama que las administraciones sitúen la salud mental en el centro de las políticas públicas.

Programa completo

Viernes, 6 de marzo

16-16:30 horas. Inauguración oficial.

Inauguración oficial. 16:30-17:30 horas. Conferencia: 'Dependencia emocional, relaciones sanas y comunicación no violenta en la pareja', Arun Mansukhani. Presenta: Coral Mínguez (Junta de Gobierno del Copib).

Conferencia: 'Dependencia emocional, relaciones sanas y comunicación no violenta en la pareja', Arun Mansukhani. Presenta: Coral Mínguez (Junta de Gobierno del Copib). 17:30-18:45 horas. Panel: Adicción a pantallas en infancia y adolescencia. Modera: Marta Huertas (Psicología Educativa, Copib). Prevención en el abuso de nuevas tecnologías – Patricia Roveda (Ajuntament de Santa Eulària des Riu). Creencias y pantallas – Mercedes Cimas (psicóloga infantojuvenil). Abordaje integral más allá de las pantallas – Elena Ribas (Projecte Home Balears).

Panel: Adicción a pantallas en infancia y adolescencia. Modera: Marta Huertas (Psicología Educativa, Copib). Prevención en el abuso de nuevas tecnologías – Patricia Roveda (Ajuntament de Santa Eulària des Riu). Creencias y pantallas – Mercedes Cimas (psicóloga infantojuvenil). Abordaje integral más allá de las pantallas – Elena Ribas (Projecte Home Balears). 18:45-19:15 horas . Pausa.

. Pausa. 19:15-20:30 horas. Panel: Diversidad funcion. Modera: Xavier Revert (Psicología Clínica y de la Salud, COPIB). Autismo en adultos – Mar Ferre (Asociación Asperger Ibiza y Formentera). Familia y entorno – Antonella Greco (Apfem). Diversidad visual y bienestar emocional – Neus Tur (ONCE Illes Balears).

Sábado, 7 de marzo

9:30-10:45 horas . Panel: Prostitución, trata y delitos de odio. Modera: Miriam Kefauver (Psicología Jurídica, Copib). Delitos de odio y atención a víctimas – Marilina Ribas (Oficina de Ayuda a Víctimas, Ministerio de Justicia en Eivissa). Prostitución y tráfico de mujeres – Julia Hernández (Casal Petit–Les Oblates, Palma). Violencia invisible y trauma – Marta Martínez (Médicos del Mundo, Eivissa).

. Panel: Prostitución, trata y delitos de odio. Modera: Miriam Kefauver (Psicología Jurídica, Copib). Delitos de odio y atención a víctimas – Marilina Ribas (Oficina de Ayuda a Víctimas, Ministerio de Justicia en Eivissa). Prostitución y tráfico de mujeres – Julia Hernández (Casal Petit–Les Oblates, Palma). Violencia invisible y trauma – Marta Martínez (Médicos del Mundo, Eivissa). 10:45-11:45 horas . Conferencia: '¿Barra libre de las redes sociales en la infancia y la adolescencia?', Silvestre del Río. Presenta: Ricardo Carrillo (Copib Ibiza y Formentera).

. Conferencia: '¿Barra libre de las redes sociales en la infancia y la adolescencia?', Silvestre del Río. Presenta: Ricardo Carrillo (Copib Ibiza y Formentera). 11:45-12 horas . Entrega del II Premio de Implementación y Divulgación de Prácticas Profesionales Innovadoras en Psicología.

. Entrega del II Premio de Implementación y Divulgación de Prácticas Profesionales Innovadoras en Psicología. 12:30-13:30 horas . Conferencia: 'El arte de acompañar a nuestros adolescentes: mirada, escucha y confianza', Anna Romeu. Presenta: Marta Huertas.

. Conferencia: 'El arte de acompañar a nuestros adolescentes: mirada, escucha y confianza', Anna Romeu. Presenta: Marta Huertas. 13:30-13:45 horas. Clausura.

La inscripción es gratuita y se formaliza a través de la página web del Copib. Las plazas se asignarán hasta completar el aforo del auditorio.