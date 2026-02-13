El Consell de Ibiza culmina la consolidación y restauración de la torre de sa Blanca Dona

Las obras de restauración, estabilización y conservación de la torre de sa Blanca Dona, ubicada en Puig d’en Valls, concluyen y el recinto se abre a la ciudadanía. Así lo anuncia este viernes, 13 de febrero, la consellera insular de Educación, Cultura y Patrimonio de Ibiza, Sara Ramón Roselló, quien precisa que, aunque la torre permanece abierta al público en general, la iniciativa se orienta especialmente al alumnado de los centros educativos. «Es una iniciativa dirigida especialmente al disfrute de los alumnos y alumnas de los colegios», señala. No obstante, la consellera no concreta cuándo puede visitarse ni cuál es el procedimiento de acceso, más allá de indicar que se organizará mediante «un sistema organizado».

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, valora la finalización de los trabajos y subraya la importancia patrimonial de la intervención. «Es un día para estar contentos al recuperar una parte de nuestra historia. Ibiza está plagada de torres de defensa, un tipo de edificación que responde a las necesidades de épocas pasadas, cuando resultan necesarias para mantenerse en alerta ante la llegada de invasores y protegerse», afirma. Añade que la actuación «garantiza la preservación de un elemento patrimonial único de la isla y contribuye a que su valor se transmita a las generaciones futuras».

"Con estas actuaciones, la vibración de la carretera se reduce"

Tanto el presidente como la consellera destacan que se ha actuado sobre «una torre única en la isla que, pese a su aparente buen estado, corría un grave riesgo de derrumbe», según explica Ramón, quien advierte de que «las vibraciones del tráfico podían provocar su colapso, al existir un peligro real de daño estructural». Esta situación provocaba grietas y desplazamientos en el inmueble. Tras los trabajos de consolidación y restauración, el riesgo desaparece, según sostiene la consellera: «Con estas actuaciones, la vibración de la carretera se reduce considerablemente y, con esta estabilización, ya no corre riesgo de derrumbe. Además, se trabaja para desviar el tráfico de la torre».

Torre de sa Blanca Dona. / Vicent Marí

Además, Ramón recuerda que «la torre de sa Blanca Dona es uno de los mejores ejemplos conservados de torre de defensa en terreno llano de toda la isla».

Ramón y Marí agradecen asimismo el gesto de la familia Marí, propietaria de la finca privada situada en el camino de sa Blanca Dona, donde se ubica la construcción. En el año 2023 la familia firmó un convenio por el que cedió el uso de la torre durante un periodo de 50 años al Consell de Ibiza, lo que ha permitido intervenir en el monumento y garantizar su conservación a largo plazo.

Las obras comienzan en diciembre de 2023 con una primera fase de actuaciones de urgencia que se prolonga durante varios meses. En octubre del año pasado se inició la segunda y última fase del proyecto, en la que se lleva a cabo la restauración integral del bien. Juanjo Serra, responsable de la rehabilitación, explica que «la actuación era principalmente de conservación» y detalla que «la estructura presentaba un mal estado y apenas tenía mantenimiento».

Trabajos realizados

Los trabajos han incluido la restauración de los paramentos exteriores, con limpieza, retirada de vegetación y reposición de mampostería deteriorada; la rehabilitación del pavimento de la cubierta y del suelo empedrado de la sala superior; y la ejecución de un nuevo pavimento en la planta baja. También se ha restaurado la puerta original de madera y el canal de evacuación de aguas pluviales, se ha construido una nueva escalera de caracol para acceder a la planta superior y una escalera de madera hasta la plataforma, se han instalado redes antipalomas y se han consolidado los paramentos mediante aplicación de agua de cal. El proyecto ha contado además con seguimiento arqueológico, que ha permitido documentar grafitis contemporáneos en las capas interiores de pintura, así como la cimentación original de la torre y restos de zanjas de cultivo de época antigua.

La intervención en esta construcción del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento, supone una inversión de aproximadamente 152.000 euros, de los que cerca de 151.800 proceden de fondos europeos Next Generation.