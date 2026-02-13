Chollo en Ibiza: piso con piscina y jardín a 80 metros de la playa por 360.000 euros

El mercado inmobiliario de Ibiza continúa mostrando fuertes contrastes en función de la ubicación y el entorno. Desde un apartamento a escasos pasos de la playa de Figueretas con un precio competitivo por metro cuadrado, hasta una vivienda en uno de los enclaves más exclusivos frente al puerto deportivo, la oferta actual refleja la diversidad y el dinamismo del sector residencial en la isla.

Apartamento con dos terrazas en Figueretas, a pocos minutos del centro de Ibiza

Salón de piso en Ibiza / Tucasa.com

En el barrio de Figueretas, en Ibiza, se encuentra este piso de 75 metros cuadrados que sale al mercado por 360.000 euros, tras una rebaja desde los 375.000 euros. La vivienda dispone de dos dormitorios, un baño, cocina independiente y salón-comedor con salida directa a una terraza.

Ubicado en una segunda planta con ascensor, el inmueble destaca por su localización estratégica: a tan solo 80 metros de la playa y a pocos minutos a pie del casco antiguo de la ciudad. Además de la terraza principal conectada al salón, ambos dormitorios tienen acceso a una segunda terraza, lo que aporta luminosidad y ventilación cruzada.

La zona cuenta con todos los servicios a escasa distancia —supermercados, tiendas, transporte público y taxi— lo que la convierte en una opción cómoda tanto para residencia habitual como para segunda vivienda. Con un precio por metro cuadrado sensiblemente inferior a la media del entorno, se presenta como una oportunidad atractiva dentro de un mercado tradicionalmente tensionado como el ibicenco.

Piso en edificio con piscina y jardín frente al puerto deportivo

Piso en Ibiza / Tucasa.com

La segunda propuesta también se localiza en Ibiza, en el entorno del puerto deportivo y la zona de Marina Botafoch, uno de los enclaves más cotizados de la isla. Esta vivienda de 60 metros cuadrados se ofrece por 525.000 euros y cuenta con un dormitorio y un baño.

El piso se sitúa en el edificio “Mediterráneo”, que dispone de jardín comunitario, dos piscinas y servicio de conserjería, además de ascensores. Su ubicación permite acceder a pie tanto a la playa de Talamanca como a algunos de los restaurantes, boutiques y locales más reconocidos del paseo marítimo.

La vivienda se encuentra en buen estado de conservación y forma parte de un complejo residencial muy demandado por compradores que buscan una propiedad en una zona exclusiva, con servicios y ambiente cosmopolita durante todo el año.

Estas dos viviendas ilustran las distintas realidades del mercado inmobiliario en Ibiza. Mientras el apartamento en Figueretas destaca por su cercanía a la playa y un precio competitivo dentro del contexto insular, la propiedad en Marina Botafoch representa el más exclusivo y consolidado del mercado local. Dos opciones con enfoques distintos —una más accesible y otra más selecta— que evidencian el atractivo permanente de la isla como destino residencial e inversor.