El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado un cambio de fecha y horario en uno de los actos centrales del Carnaval 2026: la Gran Rúa ya no se celebrará el sábado por la tarde como estaba previsto inicialmente, sino que se traslada al domingo 15 de febrero, a las 11 de la mañana.

Según ha informado el Consistorio, en el desfile se han inscrito 1.145 personas, distribuidas en 31 grupos. La salida será desde la avenida de Santa Eulària y la comitiva recorrerá las avenidas de Bartomeu Roselló e Isidor Macabich, la calle del País Valencià y la avenida de España, hasta llegar al paseo de Vara de Rey.

El concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Francisco Torres, ha subrayado que el Carnaval de este año "vuelve a poner en valor la participación ciudadana" y el trabajo conjunto de colectivos, asociaciones vecinales, centros educativos, academias de baile y entidades sociales, con el objetivo de mantener una celebración "abierta, participativa y representativa" de la diversidad de la ciudad.

Además del cambio de calendario, el Ayuntamiento mantiene el despliegue de espacios específicos durante la rua. Habrá una zona acotada para personas mayores entre el número 28 de la avenida de Bartomeu Roselló, y el 56 de Isidor Macabich, y un área inclusiva con espacio reservado para personas con movilidad reducida. También se facilitarán cascos antirruido para personas con hipersensibilidad acústica en la zona de la iglesia del Roser.

Finalmente, a las 18.30 horas de este viernes tendrá lugar el espectáculo musical infantil 'Una aventura de MOANA & STICH', de ALTV Producciones, suspendido el jueves por la previsión meteorológica. Esto obliga a retrasar media hora la actuación de chirigotas.

Programación y horarios

La capital ya había arrancado la programación del Carnaval, que se celebra hasta el 18 de febrero, con propuestas para todos los públicos. Este viernes 13, en Vara de Rey, está previsto el espectáculo infantil 'Más que princesas' (18 horas) y la actuación de la chirigota gaditana 'El Márquez de la paguita' (20 horas), además de ambientación musical en la plaza del Parque entre las 21 y la medianoche.

El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la Rua pasa del sábado al domingo / Ayuntamiento de Ibiza

Para el sábado 14, por la mañana (de 11 a 14) se mantiene el Carnestoltes Fest en Platja d’en Bossa, con talleres, juegos, hinchables y photocall con fotografía gratuita. El Ayuntamiento, no obstante, ha advertido de que habrá ajustes y que informará "en las próximas horas" de la programación del fin de semana.

El domingo 15, además de la rúa ya reprogramada para las 11 horas, Vara de Rey acogerá el Bingódromo (dos sesiones, 11 y 12.30), un bingo musical solidario con donativo de 5 euros a beneficio de Addif. Y por la tarde, a las 18 horas, se celebrará el concierto de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Stefano Serra, con un repertorio dedicado a musicales.

El cierre del Carnaval llegará el miércoles 18 con el Entierro de la Sardina en el parque de la Paz (19 horas), con cercavila desde el local social de la AV Es Clot y actuaciones musicales con bailarines de la entidad y Belma Céspedes Dúo.

Cortes, aparcamiento y autobuses

Con motivo de la Rua de Carnaval, se prohíbe estacionar en la calle del País Valencià (entre Isidor Macabich y Josep Riquer Llobet) de 8 a 14 horas. Además, quedará prohibida la circulación en el itinerario del desfile —avenida de Santa Eulària, Bartomeu de Rosselló, Isidor Macabich, calle del País Valencià, avenida de España y avenida de Ignasi Wallis— entre las 10.30 y las 14 horas. En esa franja, los autobuses de línea que circulan por Pere Matutes Noguera, España y Santa Eulària del Riu verán afectadas sus paradas y deberán ir directamente al Cetis por la ronda E-10. El Ayuntamiento recomienda utilizar los aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad.