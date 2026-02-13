Les piden cuatro años de cárcel tras pillarles ofreciendo tusi desde el coche en una zona de fiesta de Ibiza

La Fiscalía pide cuatro años de prisión a dos personas (un italiano de 33 años y una española de 31) a los que pillaron con droga en el coche. Los hechos sucedieron el 30 de abril de 2022, sobre las siete y media de la tarde.

Los agentes les sorprendieron cuando ofrecían tusi desde el vehículo en Platja d’en Bossa. Bajo la palanca de cambios hallaron MDMA, cocaína y ketamina valoradas en 556,93 euros. Además, llevaban unos 11.000 euros en efectivo que «procedían de la venta a terceros».

Además de los cuatro años de cárcel a cada encausado la Fiscalía pide una multa de 1.330 euros en la vista previa que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial.n