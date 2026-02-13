OFERTA FLASH ESPECIAL CARNAVAL
Sucesos
Les piden cuatro años de cárcel tras pillarles ofreciendo tusi desde el coche en una zona de fiesta de Ibiza
Escondían la droga bajo la palanca de cambios
La Fiscalía pide cuatro años de prisión a dos personas (un italiano de 33 años y una española de 31) a los que pillaron con droga en el coche. Los hechos sucedieron el 30 de abril de 2022, sobre las siete y media de la tarde.
Los agentes les sorprendieron cuando ofrecían tusi desde el vehículo en Platja d’en Bossa. Bajo la palanca de cambios hallaron MDMA, cocaína y ketamina valoradas en 556,93 euros. Además, llevaban unos 11.000 euros en efectivo que «procedían de la venta a terceros».
Además de los cuatro años de cárcel a cada encausado la Fiscalía pide una multa de 1.330 euros en la vista previa que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial.n
