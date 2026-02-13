"Aquí empezó todo": CamelPhat confirma su vuelta a Ibiza con diez noches exclusivas

CamelPhat volverá a la isla esta temporada con una residencia de formato limitado en Hï Ibiza, despidiéndose así de Pacha tras tres temporadas consecutivas. Bajo el nombre 'CamelPhat Presents Summer of Love', la serie se desplegará en diez fechas exclusivas y, según The Night League, servirá para marcar tanto el arranque como el cierre de la temporada del club.

La residencia se celebrará todos los viernes de mayo y regresará después del 4 de septiembre al 2 de octubre, completando así diez noches en la isla. Hï Ibiza, Club Nº1 del Mundo en el ranking de DJ Mag durante cuatro años consecutivos, albergará un concepto que el dúo define más por lo que sucede en la pista que por una etiqueta musical concreta.

La propuesta, aseguran, busca "perderse en el baile y reencontrarse en el proceso", con noches concebidas como experiencias compartidas y "rituales colectivos" orientados a intensificar la energía emocional y a reivindicar la electrónica como un lenguaje universal.

CamelPhat, dúo conformado por Dave Whelan y Mike Di Scala, subrayan el vínculo con la isla y con el público que la visita cada verano: "Aquí empezó todo", señalan, y aseguran que volver para su séptima residencia consecutiva les llena de "orgullo", además de mostrarse "ilusionados" por reencontrarse con el equipo y con los clubbers en Hï Ibiza.

El comunicado recuerda también la trayectoria del dúo, nominado al Grammy y con múltiples discos de platino, además de su presencia en escenarios y eventos internacionales. En 2026, su presencia en la isla se ampliará con su participación en la opening party de [UNVRS], "un hito ya anunciado" dentro del ecosistema creativo de The Night League.

Más allá de Ibiza, CamelPhat continúa desarrollando su sello When Stars Align, con el que apoyan nuevos talentos y exploran el house contemporáneo manteniendo una identidad artística reconocible. Para The Night League, 'Summer of Love' es una apuesta por elevar producción, diseño audiovisual y narrativa musical en diez noches planteadas como un “viaje compartido”.