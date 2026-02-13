La borrasca 'Oriana' sopla en Ibiza y mueve el horario de la rúa de Carnaval de Sant Josep

La rúa de Carnaval de Sant Josep, inicialmente prevista para el sábado a las 11 horas, finalmente comenzará el domingo a las 17 horas por las malas previsiones meteorológicas de la borrasca 'Oriana'. Así lo indica el Ayuntamiento en un comunicado, que no señala cambios en el trayecto.

Como ya anunció el Consistorio, la actividad recorrerá varias calles de Cala de Bou. Comenzará en la calle Orense y pasará por la avenida de Sant Agustí, la calle Madrid y la calle d’Es Caló hasta el parque infantil (calle Es Caló, esquina con calle Conca). Durante todo el recorrido actuará la charanga La Xanga, que pondrá ritmo al desfile.

Sigue la fiesta

Cuando finalice el recorrido, la fiesta continuará en el parque infantil con una animación para niños a cargo del Mag Albert y la actuación musical de Los del Varadero. Además, se instalará una barra gestionada por la Asociación de Mujeres de Cala de Bou.

La concejala de Participación, Formación y Fiestas, Isabel Castellar, señaló que llevar el Carnaval a Cala de Bou "responde al espíritu de un municipio vivo y cohesionado", y animó a familias, asociaciones, colegios y grupos de amigos a participar en la jornada.

Los premios de la jornada

El Carnaval 2026 repartirá 6.000 euros en premios entre las categorías de carroza escolar, comparsa escolar, carroza general, comparsa general e individual o minigrupo. El jurado, formado por representantes de entidades y asociaciones del municipio, podrá conceder también galardones especiales. El jurado anunciará a los ganadores el día del desfile y difundirá sus decisiones a través de las redes sociales municipales. El plazo para inscribirse en la rúa terminó el 10 de febrero.