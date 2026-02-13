Barcos cancelados: la borrasca 'Oriana' incomunica Ibiza y Formentera

El temporal que azota las Pitiusas desde primera hora de este viernes ha provocado la cancelación de varias conexiones entre Ibiza y Formentera previstas para este sábado. Así lo ha comunicado la naviera Baleària a través de sus redes sociales con una publicación en la que detallaban que el motivo de este anuncio ha sido por "causas meteorológicas adversas".

Tal como comunican desde la compañía, las travesías que se verán afectadas son las salidas comprendidas desde Formentera a las 6, 8 y 8.30 horas del sábado, así como las salidas desde Ibiza de las 7 y las 8.15 horas del mismo día.

El temporal

El comité técnico asesor del Plan Meteobal ha elevado la alerta de protección civil a nivel naranja ante el episodio de fuertes vientos y fenómenos costeros previsto para este fin de semana en Baleares. La borrasca 'Oriana' entrará durante la madrugada del viernes al sábado por Ibiza y Formentera. Después avanzará hacia Mallorca y Menorca con el paso de las horas.

En Ibiza, las rachas más fuertes golpearán durante la noche y la madrugada del viernes al sábado, y volverán a intensificarse la noche del sábado. En Menorca, el viento arreciará desde el mediodía del sábado hasta la mañana del domingo. Aemet advierte de que la situación puede cambiar en pocas horas en un escenario inestable y variable.

Por parte de Emergencias se pide máxima precaución y reclama a los ayuntamientos que adopten medidas para reducir riesgos. También recomienda consultar los canales oficiales ante posibles cambios o cancelaciones de actos previstos este fin de semana, como los desfiles de carnaval.