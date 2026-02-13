La última
El baile de carnaval más romántico
El tradicional baile de disfraces se fusiona con el Día de los Enamorados
La Llar Eivissa vivió ayer un carnaval diferente: el tradicional baile de disfraces con el que los mayores de Vila celebran febrero adquirió un tono más romántico al fusionarse con la temática del Día de los Enamorados. Durante la tarde, los participantes y la junta de la Llar disfrutaron de una jornada festiva en la que los disfraces y el ambiente carnavalesco se mezclaron con detalles inspirados en San Valentín, aportando un aire especial a una celebración ya habitual en el calendario de actividades.
El baile volvió a ser un punto de encuentro destacado para los usuarios del centro, que compartieron música, risas y convivencia en un entorno cercano. Además de este evento, la Llar Ibiza mantiene a lo largo de febrero un amplio programa de actividades dirigido a las personas mayores.
