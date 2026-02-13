Se acabaron las llamadas 'spam' para los residentes de Ibiza: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Los residentes de Ibiza dejarán de recibir llamadas comerciales no deseadas en sus hogares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho oficial un nuevo real decreto aprobado en el Consejo de Ministros que prohíbe las llamadas telefónicas de las comercializadoras para ofrecer contratos o publicidad sin el consentimiento previo y expreso del consumidor.

Según ha informado La Moncloa, la norma establece que únicamente podrán realizarse llamadas comerciales cuando el usuario las haya solicitado previamente. Además, todas las comunicaciones deberán grabarse y quedar a disposición del cliente. En caso de contratación, las empresas estarán obligadas a remitir las condiciones de forma clara, sencilla y con tiempo suficiente para que el consumidor pueda valorar las distintas opciones antes de decidir.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó tras el Consejo de Ministros que el objetivo es reforzar la protección de los hogares frente a prácticas abusivas, poniendo fin también a penalizaciones y permanencias injustificadas. Asimismo, se limita la refacturación: si es a favor del consumidor, deberá devolverse con intereses; si es a favor de la empresa, se prorrateará con un máximo de un año.

El paquete normativo aprobado incluye también un Real Decreto Ley para garantizar la accesibilidad equitativa de bienes y servicios en situaciones de emergencia. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, subrayó que la medida busca evitar subidas abusivas de precios en contextos excepcionales, como las denunciadas tras el accidente ferroviario de Adamuz. “Introducimos un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía”, afirmó.

Protección a los consumidores más vulnerables

En concreto, cuando el Consejo de Ministros declare una situación de emergencia, los precios de los bienes y servicios afectados no podrán superar el máximo registrado en los 30 días anteriores. Además, los consumidores tendrán derecho al reintegro automático de cualquier importe cobrado por encima de ese límite.

El Gobierno también ha aprobado el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, una norma que moderniza el sistema y refuerza la transparencia. Entre otras novedades, se crea un ‘datahub’ gestionado por el operador del sistema para que los usuarios puedan acceder a su información de consumo y generación eléctrica.

Especial atención reciben los consumidores vulnerables. Se declara una nueva categoría de suministro esencial que no podrá interrumpirse en ningún caso: los hogares con personas electrodependientes. Asimismo, se refuerza la protección de los beneficiarios del bono social y se prohíben prácticas que dificulten su acceso o supongan la renuncia involuntaria a esta ayuda.

Con este real decreto, el Ejecutivo da un paso más en la defensa de los derechos de los consumidores, blindando a los hogares —también en Ibiza— frente a llamadas comerciales no deseadas, abusos contractuales y subidas injustificadas de precios en situaciones de emergencia.