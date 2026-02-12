Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que las rachas podrían alcanzar los 90km/h

Turistas dispuestos a facturar en el aeropuerto el pasado mes de agosto.

Jessica Merodio

Ibiza

La borrasca 'Nils' golpea con fuerza las Islas Baleares este jueves, con ráfagas de viento que han superado los 60 km/h y que según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían alcanzar los 90 km/h.

En este contexto, todos los vuelos programados para las primeras horas de la mañana desde el aeropuerto de Ibiza se han retrasado, aunque por el momento no se han registrado cancelaciones.

Vuelos retrasados en Ibiza por las fuertes ráfagas de viento

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Baleares ha anunciado este jueves el cierre total del puerto de Ibiza debido a la alerta naranja emitida por Aemet que pronostica fenómenos costeros con olas de 3 a 4 metros, con una ola individual máxima que podría situarse entre 6 y 8 metros.

Esta alerta se mantendrá activa hasta las 12 horas en las Pitiusas y hasta las 20 horas en Mallorca y Menorca.

