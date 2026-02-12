Vuelos de Ibiza a Nueva York este verano con Air France

La compañía Air France acaba de anunciar que se podrá volar a Nueva York desde Ibiza este verano. En concreto, entre junio y octubre. El aeropuerto de es Codolar es uno de los nueve españoles en los que la aerolínea pondrá en marcha sus vuelos a la ciudad de Estados Unidos, con conexión en el Charles de Gaulle de París, según matiza. Es decir, que no serán vuelos directos, pero la escala en Francia no será muy larga, ya que el plan de la compañía es que haya once vuelos diarios entre el aeropuerto de París y los aeródromos JFK y Nueva York Newark de Nueva York.

Los nueve aeropuertos españoles desde los que estará disponible esta conexión son Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia.

"En la ruta París CDG-Nueva York Newark, el programa se reforzará a partir del 1 de junio de 2026, con hasta dos vuelos diarios frente al único que había anteriormente. Los vuelos se realizarán en Airbus A350-900 equipados con las nuevas cabinas de viaje de la compañía, en particular el nuevo asiento business dotado de una puerta. Este asiento también se ofrece en todos los vuelos desde/hacia Nueva York JFK", detalla la compañía, que añade: "Los aviones que operan vuelos desde/hacia Nueva York se están equipando progresivamente con el servicio wifi de alta velocidad gratuito". "Air France es la primera gran aerolínea europea en ofrecer este servicio a bordo", presume la aerolínea francesa.

Horarios de los vuelos desde/hacia Nueva York-Newark (en hora local):

-AF0062: salida de París-Charles de Gaulle a las 12.30 horas, llegada a Nueva York-Newark a las 14.45 horas del mismo día.

-AF0063: salida de Nueva York-Newark a las 17.05 horas, llegada a París-Charles de Gaulle a las 06.10 horas del día siguiente.

-AF0064: salida de París-Charles de Gaulle a las 19.45 horas, llegada a Nueva York-Newark a las 22 horas del mismo día.

-AF0065: salida de Nueva York-Newark a las 23.55 horas, llegada a París-Charles de Gaulle a las 13.10 horas del día siguiente.