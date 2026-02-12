Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por las fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por la alerta naranja por fuertes vientos provocados por la borrasca 'Nils' a su paso por Ibiza. El vendaval, con rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora, ha desplomado numerosos árboles en toda la isla.

Las actividades previstas para el Consistorio este jueves estaban principalmente destinadas a los más pequeños de Ibiza y corresponden con las fiestas del 'Dijous Llarder'. A partir de las 18 horas, en el paseo de Vara de Rey se iba a celebrar el espectáculo musical infantil 'Una aventura de Moana y Stich', una actividad producida por ALTV Producciones. Seguidamente, a las 19 horas, Vila preveía celebrar el concurso infantil de mariol·los, presentado por Cachirulo, y que incluía premios para el primero, segundo y tercer clasificado. La jornada concluía a las 19.30 horas con una tortilla popular para las 600 primeras personas en acudir.

El temporal ha provocado también que el puerto de Ibiza permanezca cerrado por fenómenos costeros y su apertura se mantiene condicionado a la evolución de las condiciones meteorológicas. La borrasca también ha obligado a cancelar 14 vuelos del aeropuerto de Ibiza y a desviar a otros dos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó en la mañana de este jueves la alerta por fuertes vientos en Ibiza y Formentera de amarillo a naranja, con una previsión de rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, aunque se ha llegado a registrar rachas de hasta 105 kilómetros por hora.