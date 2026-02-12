OFERTA FLASH
El tiempo
El viento tumba de raíz un árbol en Ibiza
Las Pitiusas se mantienen en alerta por los fenómenos costeros
Las fuertes rachas de viento que está registrando Ibiza a causa de la borrasca Nils ha provocado la caída de un árbol de grandes dimensiones en la esquina entre la calle Canarias y Obispo Gonzalez Abarca, cerca de las 14 horas de este jueves.
Testigos presenciales han explicado que al caer, gran parte de las ramas del árbol han invadido los dos lados de la acera de la calle, "lo que ha obligado a la policía local a cordonar la zona". En el momento de la caída no pasaba ningún peatón, por lo que no ha habido que lamentar heridos o daños personales.
Por ahora, la Policía Local trabaja para asegurar la zona y poder retirar los restos del árbol cuanto antes.
