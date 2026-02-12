El viento azota Ibiza: árboles y palmeras desplomadas sobre coches y carreteras

La borrasca 'Nils' está dejándose notar a su paso por Ibiza. El vendaval de esta noche y de esta mañana, cuando se han alcanzado rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora ha sembrado la isla de árboles desplomados. Prácticamente en todos los municipios se están notando las consecuencias del temporal y las brigadas de jardines y limpieza de los ayuntamientos apenas dan abasto para retirar los destrozos.

"Me da miedo hasta conducir", señalaba a primera hora una vecina de la zona del aeropuerto, donde 'Nils' ha azotado con especial fuerza. También ha sido especialmente fuerte en Platja d'en Bossa. Esta mañana los residentes se han encontrado con contenedores tumbados e, incluso, arrastrados a otras calles por la fuerza del viento. En este barrio una brigada del Ayuntamiento está retirando un enorme cactus tronchado por una de las rachas que ha caído sobre unos coches aparcados.

El cactus de Platja d'en Bossa caído en la acera / M. C. M.

Un vecino de es Cubells se ha topado esta mañana, cuando circulaba por la zona, con un árbol caído sobre la vía. El tronco de grandes dimensiones, se ha quedado tumbado entre dos paredes de piedra.

Uno de los pinos caídos en es Cubells / Marcel Martínez

Ya era bien entrada la mañana, las once y media, cuando una de las palmeras de primera línea del puerto de Ibiza caía sobre el paseo, según relata un residente de la zona. "Menos mal que no pasó nadie y que el viento soplaba en la dirección de la plaza y no de los edificios", comentaba mientras veía cómo una brigada del Ayuntamiento estaba ya "cortando el tronco y arreglando todo".

Pasaban ya de las doce del mediodía cuando uno de los árboles de la calle Canarias se desplomaba. "Estaba paseando con un amigo cuando ha venido una ráfaga de viento, nos ha empezado a entrar arenilla en los ojos y nos hemos dado la vuelta porque no podíamos mantener el equilibrio. Después he notado que unas ramas habían caído en mi pie y ya nos hemos dado cuenta de que había caído el árbol. Por suerte no estaba pasando ningún coche ni nadie", comenta un testigo presencial.