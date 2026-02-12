OFERTA FLASH
El tiempo
Dos vecinos de Ibiza atrapados al tumbar el viento un árbol sobre su casa
No puede salir de su vivienda al bloquear las ramas la puerta de acceso
Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Nils' han tumbado un árbol sobre una casa de sa Penya de Ibiza este jueves. Las ramas han bloqueado la puerta principal de la vivienda, lo que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior.
El ayuntamiento de Ibiza ha informado de que los Bomberos y la brigada de Jardines del Ayuntamiento realizan trabajos para despejar la entrada de la vivienda. "Están aquí los servicios sanitarios para prestarles asistencias y la necesitarán, pero en principio se encuentran bien", han asegurado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026