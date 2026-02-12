Dos vecinos de Ibiza atrapados al tumbar el viento un árbol sobre su casa

Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Nils' han tumbado un árbol sobre una casa de sa Penya de Ibiza este jueves. Las ramas han bloqueado la puerta principal de la vivienda, lo que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior.

El árbol caído sobre la casa en sa Penya. / A.E.

El ayuntamiento de Ibiza ha informado de que los Bomberos y la brigada de Jardines del Ayuntamiento realizan trabajos para despejar la entrada de la vivienda. "Están aquí los servicios sanitarios para prestarles asistencias y la necesitarán, pero en principio se encuentran bien", han asegurado.