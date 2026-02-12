Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ilegal en IbizaMilitares en IbizaLegislación de FormenteraLa agenda del fin de semana
instagramlinkedin

El tiempo

Dos vecinos de Ibiza atrapados al tumbar el viento un árbol sobre su casa

No puede salir de su vivienda al bloquear las ramas la puerta de acceso

Brigada de Jardines del ayuntamiento.

Brigada de Jardines del ayuntamiento. / A.E.

Nuria García Macias

César Navarro Adame

Ibiza

Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Nils' han tumbado un árbol sobre una casa de sa Penya de Ibiza este jueves. Las ramas han bloqueado la puerta principal de la vivienda, lo que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior.

El árbol caído sobre la casa en sa Penya.

El árbol caído sobre la casa en sa Penya. / A.E.

El ayuntamiento de Ibiza ha informado de que los Bomberos y la brigada de Jardines del Ayuntamiento realizan trabajos para despejar la entrada de la vivienda. "Están aquí los servicios sanitarios para prestarles asistencias y la necesitarán, pero en principio se encuentran bien", han asegurado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents