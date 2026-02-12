LoveSantAntoni: cómo ganar vales de 50 euros para las compras de San Valentín

El Ayuntamiento de Sant Antoni impulsa una nueva edición de la campaña 'Sant Antoni in Love' con motivo del Día de San Valentín, con el objetivo de fomentar las compras en el comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica del municipio en una fecha señalada como el 14 de febrero.

La iniciativa tiene como objetivo llenar de ambiente festivo las calles comerciales durante la mañana del viernes 13 y el sábado 14, con la presencia de animadores, bailarines y cupidos que recorrerán los establecimientos al ritmo de la música, repartiendo corazones y animando a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración.

El equipo de animación por Sant Valentín en las calles de Sant Antoni. / A.S.A.

Como incentivo, el Ayuntamiento sorteará diez premios consistentes en vales de compra de 50 euros cada uno. Para participar, las personas interesadas deberán publicar en Instagram o Facebook una fotografía en la que aparezca un comercio local de Sant Antoni o alguno de los animadores de la campaña, utilizar el hashtag #LoveSantAntoni y seguir las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Sant Antoni y de la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni. Las diez imágenes más originales y divertidas serán las ganadoras.

La campaña la ha presentado el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Desarrollo de la Economía Local, en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni. El concejal del área, Miguel Tur, ha explicado que "con esta campaña queremos incentivar a los ciudadanos a apoyar el comercio local en Sant Antoni durante una fecha tan señalada como San Valentín, poniendo en valor las compras de proximidad y favoreciendo la economía del municipio".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni, Joan Ribas, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para estimular la actividad comercial. "Esperamos que vecinos y visitantes disfruten de esta propuesta mientras apoyan el comercio local", ha señalado.