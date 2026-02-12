Tradiciones, música y diversión infantil en el día de la patrona

Santa Eulària vivirá este jueves 12 de febrero una de las jornadas más esperadas de sus fiestas patronales con un programa que, como es habitual, combinará tradición, cultura popular y diversas actividades pensadas para todas las edades.

El día grande comenzará a las 9 horas con el tradicional repique de campanas, que marcará el inicio oficial de la celebración. A lo largo de la mañana, los más pequeños tendrán todo el protagonismo con juegos y talleres infantiles que se desarrollarán entre las 10 y las 14 horas en el paseo de s’Alamera, convertido en un espacio familiar y festivo.

Uno de los actos centrales del día tendrá lugar a las 11 horas en el Puig de Missa, con la misa solemne, que será cantada por el Coro Parroquial. Finalizado el acto religioso, comenzará la tradicional procesión y el baile payés a cargo de la Colla Es Broll, en un entorno cargado de simbolismo para el municipio.

La Plaza de España concentrará las actividades a partir de las 12 horas. Será entonces cuando empiece la actuación musical de IMA, que a las 13.30 horas dará paso al ball pagès interpretado nuevamente por la Colla Es Broll, acercando las tradiciones al corazón del pueblo.

Por la tarde y la noche, la fiesta se trasladará a distintos espacios. A las 18.30 horas, la Plaza de España acogerá Sa Santa Rumba, una propuesta festiva con música en directo y DJ, que fusionará canciones de ayer y de hoy con la rumba más animada. Ya a las 20 horas, el Club de Persones Majors será el escenario de una sesión de baile de salón acompañado de una degustación de productos típicos, en un ambiente pensado para la convivencia y el disfrute.

Santa Eulària des Riu reafirma con estos actos su apuesta por unas fiestas que mantienen vivas las tradiciones locales, sin olvidar aportar nuevas propuestas para fomentar la participación de toda la comunidad.