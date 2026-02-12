Toni Ramón: «Buscamos que en las fiestas tengan un ambiente sano»

¿Cuál es su misión como concejal de Fiestas?

Los políticos tenemos que ser los encargados de captar la sintonía que hay en la calle y reflejarla en un programa de fiestas. En mi caso, intento proponer un poco el camino.

Y ¿qué camino sigue el programa de este año?

Es importante tener en cuenta que las fiestas son en febrero, un mes bastante especial, que suele ser flojo para muchos establecimientos como los de hostelería y para quienes se dedican a la música, entre otros. Por ello, hemos programado 57 conciertos en bares y restaurantes, que dan trabajo a la hostelería, la restauración y los propios músicos. Además, de llenar de buen ambiente Santa Eulària. También todos los grupos son locales, excepto Black Back Band, que ofrecerá un concierto tributo a AC/DC el sábado 14 de febrero en la plaza de España.

¿Cómo se organiza un programa tan extenso con más de 150 actividades?

Tengo que dar las gracias a los trabajadores del Ayuntamiento y a las empresas que colaboran en la programación de las fiestas porque al final todo sale adelante gracias a ellos. Siempre me he sentido muy bien rodeado. Contamos con gente que trabaja muy bien y, sobre todo, que lo hace de corazón, ellos son los que realmente hacen realidad el programa.

Aunque sea difícil elegir, ¿tiene especial cariño a algún acto?

Creo que va ser muy especial e concierto de tributo a Extremoduro. Justo en diciembre, cuando falleció Robe, el líder y fundador de la legendaria banda de rock, me puse en contacto con Javier Riera de Discover y él con otros artistas han formado el grupo Guarrománticos para trabajar en este tributo a Extremoduro en un plazo muy corto de solo dos meses. Estoy muy contento porque aceptaron esta locura y el sábado 14 será el estreno. Les agradezco enormemente el empeño, la ilusión y el esfuerzo que han puesto para sacar este concierto adelante.

¿Alguna otra actividad que tenga especial cariño?

Me gustaría invitar a los vecinos a ver el programa de fiestas porque hay unos 150 eventos para todo tipo de intereses. Creo que hay unos imprescindibles, como por ejemplo, la Feria del Puig de Missa, que se celebra el domingo 15 por la mañana, un día precioso para salir a pasear con la familia, para ver todo lo que hay expuesto, hacer una compra, disfrutar del ball pagès y luego ir a comer a algún lado. También, el Festival del Humor, me parece que es muy atractivo. Y por supuesto los conciertos.

Como concejal de Deportes y de Fiestas ¿tiene el corazón divido entre las dos áreas?

En este caso no, porque yo estudié INEF y siempre se decía que éramos los más fiesteros. Además, en el caso de Santa Eulària el programa tiene infinidad de actividades deportivas.

¿Disfruta de las fiestas o está tan pendiente de que todo salga bien que no puede divertirse?

Soy uno más e intento disfrutar, pero a la vez estoy pendiente porque pueden pasar mil cosas y soy el primer responsable. Pero insisto, tengo un equipo humano a mi alrededor muy profesional e implicado. Como político soy un vecino más y no creo que el concejal tenga que ser un técnico. Me parece un error. Tiene que confiar y rodearse bien para que todo funcione bien.

El concejal posa junto a la playa de Santa Eulària. / VICENT MARÍ

¿Qué le dicen los vecinos?

En general la gente que vive en Santa Eulària está contenta con su municipio. Desde el Ayuntamiento intentamos organizar las fiestas en línea con lo que les gusta a los vecinos ambientes sanos y contenidos de calidad. Siempre hay algún vecino que no está tan contento porque hacemos ruido, porque sus ventanas vibran, porque las fiestas terminan muy pronto o porque quería un artista en concreto. Sin embargo, pienso que la gente cuando ve criterio en las decisiones lo entiende, aunque no comparta la decisión.

¿Qué recuerdo tiene de las fiestas de su infancia?

Tengo grabado el concierto de Mojinos Escozíos, yo tendría unos 11 años, y fue la primera vez que salí solo con mis amigos a ver una actuación. Me acuerdo de que fue en el campo de fútbol de Santa Eulària.

Dentro del área de Deportes, ¿están consiguiendo desestacionalizar el turismo?

Estamos haciendo muchos esfuerzos y creo que acertados. En Santa Eulària albergamos la prueba deportiva más grande que se hace en la isla de Ibiza que es la Santa Eulalia Ibiza Marathon, el año pasado tuvo más de 6.000 participantes. Además este año vamos a acoger el campeonato del mundo de natación en aguas abiertas por segundo año, la Vuelta a Ibiza en mountain bike pasa por Santa Eulària y como novedad puedo adelantar que este año dos de las tres etapas de 3 Días Trail Ibiza serán en Santa Eulària.