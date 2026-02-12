Santa Eulària calienta motores para su carnaval 2026

Comienza en Santa Eulària la cuenta atrás para una de las citas más esperadas de su calendario festivo. El próximo 17 de febrero, la localidad volverá a llenarse de color, música y mucha creatividad con la celebración de la rúa de carnaval 2026, un evento que aspira a superar la elevada participación registrada el pasado año, cuando más de un millar de personas y una veintena de agrupaciones tomaron parte en el desfile.

El plazo de inscripción para participar en la rúa cierra mañana, 13 de febrero. Los interesados pueden formalizar su participación tanto en la web del Ayuntamiento como, de forma presencial, en el registro general. Como es habitual, el desfile contará con distintas modalidades: desde comparsas escolares y de adultos hasta participantes individuales.

La jornada arrancará a las 17 horas, aunque los participantes deberán concentrarse una hora antes en las inmediaciones del Hotel Aguas de Ibiza. El recorrido discurrirá por las principales calles del núcleo urbano hasta llegar al paseo de s’Alamera, donde finalizará el desfile.

Noticias relacionadas

Como colofón a la celebración, la plaza de España acogerá la entrega de premios, acompañada de música en directo. La organización ha previsto una dotación económica global que supera los 8.000 euros, con primeros premios destacados tanto para las grandes comparsas como para las categorías individuales. Además, habrá varios galardones especiales que reconocen aspectos como la creatividad, la puesta en escena o el compromiso con valores como la sostenibilidad y la cultura local.