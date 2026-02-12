Sant Josep vigilará con cámaras los contenedores para que se tire la basura correctamente

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado un nuevo sistema de cámaras de vigilancia que se instalará en distintos puntos de contenedores del municipio con un objetivo claro: controlar que los vecinos hagan un uso correcto de la basura, mejorar la gestión de los residuos y evitar los vertidos incontrolados.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, ha explicado que se trata de un sistema no fijo, ya que las cámaras se moverán periódicamente en función de los lugares donde se detecten depósitos irregulares o comportamientos que vulneren las normas. “El objetivo no es sancionar por sancionar, sino prevenir, educar y garantizar que nuestro municipio se mantenga limpio y en las condiciones que todos merecemos”, ha señalado.

Enfocadas a los puntos con más irregularidades

Según ha detallado el Consistorio, las cámaras se desplazarán a diferentes ubicaciones en función de las necesidades detectadas, especialmente allí donde se repiten episodios de basura fuera de los contenedores o el abandono de residuos que no deben depositarse en los recipientes convencionales. Entre los casos más habituales figuran materiales contaminados, restos de obra u otros elementos que generan un impacto ambiental y complican el tratamiento.

El Ayuntamiento ha adoptado esta medida ante la persistencia de una minoría de usuarios que hace un uso inadecuado de los contenedores y de los puntos limpios de la isla, una situación que ha incrementado los costes de recogida y tratamiento y ha obligado a reforzar los servicios de manera constante. “No podemos permitir que el comportamiento incívico de unos pocos continúe afectando a la mayoría, tanto en términos económicos como en la calidad del espacio público”, ha añadido Bocú.

La iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por proteger el territorio, garantizar una gestión adecuada de los residuos y promover la concienciación ciudadana para mantener el municipio en buen estado.