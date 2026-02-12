Sant Antoni reúne música y comercio con la Fira del Disc y la Fira d’Estocs en un fin de semana

Sant Antoni volverá a convertirse en punto de encuentro para residentes y visitantes los días 21 y 22 de febrero con la celebración conjunta de dos citas ya consolidadas en el calendario local: la VIII Fira del Disc d’Eivissa y la XXX Fira d’Estocs. Ambos eventos coincidirán por segunda vez en el municipio y tendrán como escenario el Passeig de ses Fonts, combinando cultura musical y dinamización comercial.

VIII Fira del Disc d’Eivissa: vinilo, coleccionismo y DJs

La VIII Fira del Disc d’Eivissa se celebrará el sábado 21 y el domingo 22, con horario ininterrumpido de 10 a 21 horas, organizada por la Asociación Músico Cultural Retro. La feria continúa creciendo en participación y afluencia y, el año pasado, incorporó por primera vez una doble edición anual para acercar aún más la cultura del vinilo al público.

El evento reunirá a coleccionistas del ámbito nacional como Ángel Querol (Firadisc), vinculado a la Fira del Disc de Barcelona y a la feria internacional de Hertogenbosch (Países Bajos); Pere Terrassa (Runaway), promotor de encuentros en distintas ciudades españolas; y Joan Carles Ramos (Musicom).

Los asistentes podrán encontrar una oferta variada de vinilos, CD, DVD, cartelería musical, pósters y camisetas, en un ambiente animado por sesiones de DJs durante ambas jornadas. El sábado pincharán Temu, Rickzor, Noelia Méndez & Toni Clemente, Redhaier 56 & Miguel Lorente, Joan Ribas y Rafa Desan. El domingo será el turno de Betterman, Rickzor & Rafa Desan, Pilot, Sonotone, Carlos Vila, Nuzzo & Angel Linde y Redhaier 56.

El presidente de la Asociación Músico Cultural Retro, Pep Pilot, ha destacado que la feria se ha afianzado como una "cita imprescindible para coleccionistas y aficionados", con una asistencia que crece en cada edición y un público cada vez más interesado en descubrir piezas únicas y disfrutar del ambiente que se genera en torno a la música.

XXX Fira d’Estocs: descuentos y compras al aire libre

La vertiente comercial tomará protagonismo el domingo 22 de febrero con la XXX Fira d’Estocs, organizada por la concejalía de Desarrollo de la Economía Local en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni. La feria se desarrollará también de 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts.

Los establecimientos del municipio sacarán al paseo una amplia selección de artículos a precios rebajados, con productos que incluirán moda, calzado, decoración, ropa infantil, juguetes y complementos, entre otros.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, ha señalado que esta feria es una de las más esperadas del año tanto por vecinos como por turistas, ya que permite a los negocios "dar salida a productos de calidad a precios competitivos, al mismo tiempo que se ofrece un atractivo añadido para quienes visitan la localidad".

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, ha subrayado que “la coincidencia de ambas ferias en una misma jornada contribuye a dinamizar el pueblo, al ofrecer una propuesta que mezcla ocio cultural y rebajas en el comercio local”. En esta línea, ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento “con el impulso al comercio del municipio y la organización de actividades que generan actividad económica y atraen público de toda la isla”.