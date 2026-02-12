Objetivo salvar los tiburones en Ibiza: el Govern diseña un plan para que la pesca no diezme a los escualos

La tintorera avistada el lunes en es Botafoc y el martes a escasos metros de la orilla de la playa de ses Figueretes presentaba heridas que, según los expertos consultados por este diario, podrían estar ocasionadas por artes de pesca. El oceanógrafo ibicenco Diego Ponce señala al respecto que las artes de pesca suelen estar relacionadas con «muchas de las incidencias que se suelen encontrar en estos ejemplares», así como con las cañabotas, que con frecuencia aparecen muertas en la orilla.

El palangre, sugiere, suele ser el principal causante: «No es rara la captura accidental de estas especies», afirma Ponce. El problema es que, tras esas capturas accidentales, «la mayoría de las veces se sueltan» en el momento, aunque estén heridas: «Como es un ejemplar grande que puede dar algún problema, a veces se corta directamente ese arte de pesca, como ocurre en ocasiones con las tortugas», añade.

Precisamente, coincidiendo con el avistamiento de la tintorera y en línea con el papel que la pesca juega en las capturas accidentales de tiburones, el Govern ha publicado este jueves en el BOIB la Orden 3/2026, de 6 de febrero, por la que se establece el Plan de Acción para la Conservación de Elasmobranquios en Balears. En ese sentido, se subraya en el plan de acción que «la relación entre la desaparición de los elasmobranquios y la pesca es indiscutible, y podría ser parcialmente reversible» si se adoptan las medidas que articula en seis líneas de acción. Entre ellas, la información y difusión de «la importancia de los elasmobranquios, la necesidad de conservarlos y la existencia de especies protegidas», sobre todo «entre los pescadores profesionales» y en «el ámbito de la pesca recreativa».

Cómo retornar (adecuadamente) los tiburones al mar

El plan considera fundamental reducir «las capturas accidentales» (en línea con lo expuesto por Diego Ponce) de especies vulnerables «mediante la colaboración activa con el sector pesquero y, a su vez, promover el correcto manejo y liberación de los ejemplares capturados». Eso sí, no de cualquier manera, pues muchas veces la forma en que son liberados los condena a una muerte segura: «Uno de los objetivos del plan es formar y dotar tanto a los pescadores profesionales como a los recreativos de altura de protocolos claros y prácticos para manipular adecuadamente a bordo y retornar al mar los elasmobranquios».

De las 56 especies registradas, 34 (un 60%) están amenazadas y, de ellas, 17 están en peligro crítico o ya se han extinguido a escala regional

Según el Libro Rojo de los peces de estas islas, de las 56 especies registradas, 34 (un 60%) están amenazadas y, de ellas, 17 están en peligro crítico o ya se han extinguido a escala regional. «Los tiburones y las rayas están en el vértice de las cadenas tróficas y juegan un papel clave en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos, de forma que su declive puede conducir a consecuencias ecológicas graves, incluyendo efectos en cascada», se indica en la orden, en la que se reconoce que «durante mucho tiempo estos animales no gozaron ni de buena fama entre la población ni del interés de los científicos y los gestores pesqueros».

También se promoverán mediante el plan medidas de conservación en el ámbito pesquero, por ejemplo, mediante la creación de zonas de veda temporales o permanentes, el establecimiento de tallas mínimas o la regulación de aparejos. Además, se prevé «continuar y ampliar iniciativas como la de la cría en cautividad del alitán (Scyliorhinus stellaris) y de otras especies, tanto las aún presentes en Balears como las que han desaparecido regionalmente». En el plan se reconoce que se deberá «perfeccionar la vigilancia y el control, mediante la formación específica del personal de vigilancia en la identificación de especies protegidas».

Tallas mínimas

Entre las medidas a corto plazo —a ejecutar en un plazo no superior a 18 meses— figuran algunas que afectarán al sector pesquero pitiuso: se actualizará y reeditará la Guía de Especies Protegidas para la flota pesquera profesional y se promoverá el establecimiento de tallas mínimas de captura para todas las especies de elasmobranquios, con el fin de garantizar que al menos una parte de los individuos «llegue a la madurez sexual antes de ser capturada».

Además, a corto plazo se promoverá «que la flota de arrastre devuelva al mar todos los individuos de galludito (Centrophorus uyato)» y «todas las rayas de menos de un kilo de peso», especificando que deben devolverse vivos.

Se formará a los pescadores en el uso de herramientas «para liberar tiburones de forma segura», de manera que puedan sobrevivir a las heridas tras ser liberados

En ese sentido, se formará a los pescadores en el uso de herramientas «para liberar tiburones de forma segura», de manera que puedan sobrevivir a las heridas tras ser liberados. Otra medida a medio plazo es identificar las zonas litorales en las que se produzca la concentración de ejemplares juveniles y reproductores de tiburones y rayas, así como estudiar la viabilidad de crear zonas de veda temporal en las épocas de reproducción y/o concentración.

Y ya a largo plazo —en un plazo superior a 36 meses— se diseñará un mecanismo administrativo «de incentivos para los pescadores que liberen sanos y salvos los ejemplares de especies protegidas».

El plan prevé constituir el Grupo de Personas Expertas en Tiburones y Rayas de las Illes Balears, con funciones informativas y consultivas.