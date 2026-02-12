Especial Fiestas de Santa Eulària 2026
Restaurantes y bares se convierten en el escenario de cantantes y músicos
Santa Eulària se llena de ambiente con las más de 70 propuestas de música de todo tipo
La música volverá a ser uno de los ejes de las fiestas de Santa Eulària. El cartel suma más de 70 conciertos repartidos entre los bares y restaurantes del municipio, a los que se suman los conciertos organizados en la plaza de España. Las jornadas más intensas se concentrarán entre el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, con actuaciones ininterrumpidas desde el mediodía hasta la noche por todos los rincones de la villa.
El viernes 13 y el sábado 14 de febrero se presentan como un maratón para callejear con banda sonora. El viernes, los conciertos arrancarán a las 14.00 horas con Seán Mackey junto a David Keiper en el restaurante Le27 y, ya por la tarde, repetirán en XTU. El swing tendrá doble parada con Swingin Tonic Duo en El Deseo el viernes 16.00 horas y el sábado en El Vizietto 18.30 horas, mientras que el Ibisax Trio pondrá acento jazz en Can Poll. A las 18.00 llegará el funk con Funk-Ku en Project Social y, desde las 20.00, se encadenarán opciones: Flor de Azahar en el restaurante Higo, Discover en Tape Arte y Eco y Raíz en Noiam Ibiza.
El sábado 14, la música arrancará temprano con Autómatas en Ca n’Antònia 11.00 horas y Pep Cosmic i es Verros de Balàfia en Royalty a las 12.00. A mediodía, Nat & Cris estarán en el hostal Mayol y, ya por la tarde, habrá rock con Rottowatts en Can Cosmi, pop con Let’s Vibe en Almíbar y ritmos jamaicanos con Ras Smaila en Colmado. También se podrá escuchar soul, flamenco, música ibicenca y rock alternativo.
Se trata de una buena ocasión para llenar de ambiente Santa Eulària mientras se disfruta de la música de todo tipo en compañía de la buena mesa.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza