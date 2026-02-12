Restaurantes y bares se convierten en el escenario de cantantes y músicos

La música volverá a ser uno de los ejes de las fiestas de Santa Eulària. El cartel suma más de 70 conciertos repartidos entre los bares y restaurantes del municipio, a los que se suman los conciertos organizados en la plaza de España. Las jornadas más intensas se concentrarán entre el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, con actuaciones ininterrumpidas desde el mediodía hasta la noche por todos los rincones de la villa.

Un grupo de rock durante su actuación en un restaurante.

El viernes 13 y el sábado 14 de febrero se presentan como un maratón para callejear con banda sonora. El viernes, los conciertos arrancarán a las 14.00 horas con Seán Mackey junto a David Keiper en el restaurante Le27 y, ya por la tarde, repetirán en XTU. El swing tendrá doble parada con Swingin Tonic Duo en El Deseo el viernes 16.00 horas y el sábado en El Vizietto 18.30 horas, mientras que el Ibisax Trio pondrá acento jazz en Can Poll. A las 18.00 llegará el funk con Funk-Ku en Project Social y, desde las 20.00, se encadenarán opciones: Flor de Azahar en el restaurante Higo, Discover en Tape Arte y Eco y Raíz en Noiam Ibiza.

El sábado 14, la música arrancará temprano con Autómatas en Ca n’Antònia 11.00 horas y Pep Cosmic i es Verros de Balàfia en Royalty a las 12.00. A mediodía, Nat & Cris estarán en el hostal Mayol y, ya por la tarde, habrá rock con Rottowatts en Can Cosmi, pop con Let’s Vibe en Almíbar y ritmos jamaicanos con Ras Smaila en Colmado. También se podrá escuchar soul, flamenco, música ibicenca y rock alternativo.

Se trata de una buena ocasión para llenar de ambiente Santa Eulària mientras se disfruta de la música de todo tipo en compañía de la buena mesa.