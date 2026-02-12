Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'

El bloqueo por el temporal ha provocado que varios 'ferris' no pudieran operar con normalidad

Barco de Trasmed frente a Santa Eulària.

Barco de Trasmed frente a Santa Eulària. / Vicent Marí

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Tras más de 12 horas cerrado a causa de 'Nils', la borrasca que ha azotado este jueves la isla con rachas de hasta 105 kilómetros por hora y un fuerte oleaje, el puerto de Ibiza vuelve a estar activo permitiendo la entrada y salida de los barcos.

Uno de los ferris que ha tenido que permanecer amarrado en Vila como consecuencia del temporal es el 'Ciudad de Barcelona', de la compañía Trasmed, que zarpó la noche del miércoles con 112 pasajeros desde Barcelona cerca de las 23 horas y ha permanecido horas navegando a cierta distancia de la costa a la espera de que su capitán recibiera órdenes para atracar en cuanto se abriera el puerto ibicenco.

Desde el equipo de comunicación de la naviera explican al respecto de la situación del buque: "Está a entre 10 y 15 millas náuticas [del puerto de Ibiza] navegando porque no puede estar parado por el temporal, son temas habituales en los barcos, y cuando abra el puerto entrará y atracará". Mientras hablaba con este diario, la portavoz de la naviera recibía actualizaciones, que indicaban que el 'Ciudad de Barcelona' se mantenía a distancia y a una velocidad adecuada.

La otra compañía afectada por el cierre portuario debido al temporal ha sido Baleària, que canceló la travesía prevista para este miércoles entre Dénia, Palma e Ibiza. Uno de los ferris de la compañía ha permanecido en el puerto ibicenco hasta nuevo aviso de salida. Además, la naviera anuncia la cancelación de los trayectos entre Palma, Ibiza y Dénia del 'Eleanor Roosevelt' de este viernes y el sábado.

Finalmente, a las 17.15 horas Autoridad Portuaria de Baleares ha informado de la reanudación de las actividades del puerto y, según ha comunicado Trasmed, los barcos operan con normalidad desde las 18 horas.

El temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para este jueves para las Islas Baleares un aviso naranja (peligro importante) por viento, con rachas máximas previstas de hasta 90 km/h, de componente oeste, en la franja horaria comprendida entre las 7 y las 12 horas.

Además, Aemet ha mantenido el aviso por fenómenos costeros, con previsión de viento del oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con una ola individual máxima que podría situarse entre 6 y 8 metros.

