El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'

Tras más de 12 horas cerrado a causa de 'Nils', la borrasca que ha azotado este jueves la isla con rachas de hasta 105 kilómetros por hora y un fuerte oleaje, el puerto de Ibiza vuelve a estar activo permitiendo la entrada y salida de los barcos.

Uno de los ferris que ha tenido que permanecer amarrado en Vila como consecuencia del temporal es el 'Ciudad de Barcelona', de la compañía Trasmed, que zarpó la noche del miércoles con 112 pasajeros desde Barcelona cerca de las 23 horas y ha permanecido horas navegando a cierta distancia de la costa a la espera de que su capitán recibiera órdenes para atracar en cuanto se abriera el puerto ibicenco.

Desde el equipo de comunicación de la naviera explican al respecto de la situación del buque: "Está a entre 10 y 15 millas náuticas [del puerto de Ibiza] navegando porque no puede estar parado por el temporal, son temas habituales en los barcos, y cuando abra el puerto entrará y atracará". Mientras hablaba con este diario, la portavoz de la naviera recibía actualizaciones, que indicaban que el 'Ciudad de Barcelona' se mantenía a distancia y a una velocidad adecuada.

La otra compañía afectada por el cierre portuario debido al temporal ha sido Baleària, que canceló la travesía prevista para este miércoles entre Dénia, Palma e Ibiza. Uno de los ferris de la compañía ha permanecido en el puerto ibicenco hasta nuevo aviso de salida. Además, la naviera anuncia la cancelación de los trayectos entre Palma, Ibiza y Dénia del 'Eleanor Roosevelt' de este viernes y el sábado.

Finalmente, a las 17.15 horas Autoridad Portuaria de Baleares ha informado de la reanudación de las actividades del puerto y, según ha comunicado Trasmed, los barcos operan con normalidad desde las 18 horas.

El temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para este jueves para las Islas Baleares un aviso naranja (peligro importante) por viento, con rachas máximas previstas de hasta 90 km/h, de componente oeste, en la franja horaria comprendida entre las 7 y las 12 horas.

Además, Aemet ha mantenido el aviso por fenómenos costeros, con previsión de viento del oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con una ola individual máxima que podría situarse entre 6 y 8 metros.

En Directo

Un árbol caído en sa Penya sobre una casa. / Vicent Marí Espectaculares imágenes del paso de la borrasca 'Nils' por Ibiza Ver la galería de fotografías de la jornada de temporal de este jueves en Ibiza.

Nuria García Macias El árbol tumbado por el viento. / César Navarro Adame El viento tumba de raíz un árbol en Ibiza Las fuertes rachas de viento que está registrando Ibiza a causa de la borrasca Nils ha provocado la caída de un árbol de grandes dimensiones en la esquina entre la calle Canarias y Obispo Gonzalez Abarca, cerca de las 14 horas de este jueves. Lee la noticia completa aquí

Redacción Ibiza Dijous Llarder en Ibiza. / Vicent Marí Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por las fuertes rachas de viento El Ayuntamineto de Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por la alerta naranja por fuertes vientos provocados por la borrasca 'Nils' a su paso por Ibiza. El vendaval, con rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora, ha desplomado numerosos árboles en toda la isla. Lee la noticia completa aquí

Nuria García Macias Una imagen del árbol caído. / A.E. Dos vecinos de Ibiza atrapados al tumbar el viento un árbol sobre su casa Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Nils' han tumbado un árbol sobre una casa de sa Penya de Ibiza este jueves. Las ramas han bloqueado la puerta principal de la vivienda, lo que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior. Lee la noticia cumpleta aquí.