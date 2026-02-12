Prohibido decir adiós y la palabra ‘san’ de San Antonio

El periodo republicano en Ibiza ha pasado un poco de puntillas, en opinión de José Luis Mir, cineasta y aficionado a la historia. «Sí se ha contado que los republicanos desembarcaron en la isla y la matanza del castillo pero yo quería profundizar un poco más» apunta el autor de ‘Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo’. Este fue uno de los motivos por los que decidió escribir el libro, el otro fue extenderse en algunos aspectos que se habían quedado fuera del documental ‘Pitiusas 1936-1939’: ‘Las islas cambian de color’ y ‘Los años grises’.

El autor José Luis Mir, en una foto de archivo. / .

A la hora de escribir el libro, el autor relata que ha encontrado grandes novedades pero sí detalles que no se conocían, «como los desmanes, por así decirlo, que se hicieron, porque los republicanos vinieron con la idea de libertad y al final pues ni libertad ni nada, no voy a decir represión, pero sí que produjeron muchos robos, muertes y violaciones».

Como anécdotas, que con la perspectiva de hoy nos pueden parecer graciosas, pero en aquel entonces quizá no lo eran, está que prohibieron a la gente decir adiós, cuando se saludaba y se iban tenían que decir salud. Incluso se hizo un bando con esta prohibición. Lo que pasó es que no tuvo mucho éxito», explica Mir. También en Vara de Rey había un monolito de piedra, que marcaba los kilómetros a San Antonio, Santa Eulalia, etc. y lo primero que hicieron a golpe de martillo fue quitar el San y Santa, y dejaron solo a Antonio, José y Eulalia...»

Noticias relacionadas

El jueves, 19 de febrero, a las 20 horas, el Teatro España acogerá la presentación del libro de José Luis Mir.