OFERTA FLASH
El álbum
El patio del IES Sa Colomina se une a la lucha por la sargantana
El IES Sa Colomina ha renaturalizado su patio para convertirlo en refugio de biodiversidad y hábitat seguro para la sargantana. El centro ha creado un corredor verde con plantas autóctonas, cajas nido para aves y refugios para lagartijas, impulsando así un espacio vivo para la fauna y la educación ambiental, con la implicación directa del alumnado.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza