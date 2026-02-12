Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El patio del IES Sa Colomina se une a la lucha por la sargantana

El IES Sa Colomina ha renaturalizado su patio para convertirlo en refugio de biodiversidad y hábitat seguro para la sargantana. El centro ha creado un corredor verde con plantas autóctonas, cajas nido para aves y refugios para lagartijas, impulsando así un espacio vivo para la fauna y la educación ambiental, con la implicación directa del alumnado.

