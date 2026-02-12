Especial Fiestas de Santa Eulària 2026
Una oportunidad para reconocer el talento en verso de cualquier edad
El Concurso Puig de Missa de Poesía cuenta con dos modalidades, castellano y catalán, y con premios de 90 a 400 euros
El Ayuntamiento de Santa Eulària convoca con motivo de las fiestas el XXIX Concurso Puig de Missa de Poesía, un certamen para animar a escritores y aficionados de las Pitiusas a compartir su voz en verso.
El certamen está dirigido a los residentes en las Pitiusas, sin límite de edad, y mantiene una de sus señas de identidad: la libertad creativa, al igual que su extensión, siempre que se trate de trabajos originales e inéditos y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar un máximo de dos poemas, aunque solo podrá optar a un premio.
Obras con seudónimo
El concurso establece tres categorías por edades y dos modalidades, catalán y castellano, con premios que van de 90 a 400 euros.
El plazo de presentación se cierra el 20 de marzo de 2026. El jurado, integrado por poetas pitiusos designados por el Departamento de Cultura, dará a conocer su fallo el 22 de abril, cuando se celebrará la entrega de premios, a las 19 horas, en el Teatro España.
Las obras deberán entregarse mediante solicitud de participación, a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento, en las oficinas municipales de Jesús y es Puig d’en Valls. En la instancia deberán constar el título, la categoría y un seudónimo, y los poemas se presentarán en pdf, o en sobre abierto si se realiza el trámite presencial, y por supuesto sin datos personales, para garantizar la valoración anónima del jurado.
Además, unos cien estudiantes de los institutos Quartó del Rei y Xarc han participado en el concurso literario David Marzal de narrativa corta. Los premios se darán a conocer y se entregarán en el Teatro España el miércoles 25 de febrero a las 12 horas.
