Una oportunidad para reconocer el talento en verso de cualquier edad

El Ayuntamiento de Santa Eulària convoca con motivo de las fiestas el XXIX Concurso Puig de Missa de Poesía, un certamen para animar a escritores y aficionados de las Pitiusas a compartir su voz en verso.

El certamen está dirigido a los residentes en las Pitiusas, sin límite de edad, y mantiene una de sus señas de identidad: la libertad creativa, al igual que su extensión, siempre que se trate de trabajos originales e inéditos y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar un máximo de dos poemas, aunque solo podrá optar a un premio.

Obras con seudónimo

El concurso establece tres categorías por edades y dos modalidades, catalán y castellano, con premios que van de 90 a 400 euros.

El plazo de presentación se cierra el 20 de marzo de 2026. El jurado, integrado por poetas pitiusos designados por el Departamento de Cultura, dará a conocer su fallo el 22 de abril, cuando se celebrará la entrega de premios, a las 19 horas, en el Teatro España.

Las obras deberán entregarse mediante solicitud de participación, a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento, en las oficinas municipales de Jesús y es Puig d’en Valls. En la instancia deberán constar el título, la categoría y un seudónimo, y los poemas se presentarán en pdf, o en sobre abierto si se realiza el trámite presencial, y por supuesto sin datos personales, para garantizar la valoración anónima del jurado.

Además, unos cien estudiantes de los institutos Quartó del Rei y Xarc han participado en el concurso literario David Marzal de narrativa corta. Los premios se darán a conocer y se entregarán en el Teatro España el miércoles 25 de febrero a las 12 horas.