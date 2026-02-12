Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras

El Ayuntamiento de Ibiza ha reforzado el control del tráfico con la instalación de ocho radares pedagógicos en distintos puntos del municipio, tres de ellos de nueva colocación y otros cinco ya existentes, como el que está ubicado en Can Cantó y otros dos ubicados en la EI-10, en el tramo que ya es de titularidad municipal. Estos dispositivos no multan, sino que informan a los conductores de la velocidad a la que circulan con el objetivo de fomentar una conducción más responsable.

Los nuevos radares se encuentran actualmente en fase de pruebas y se han instalado en la avenida Vuit d'Agost, la calle des Cubells, la calle des Jondal, la avenida de Sant Jordi y la avenida de Pere Matutes Noguera. Todos ellos cuentan con un panel luminoso que muestra en tiempo real la velocidad del vehículo al pasar, funcionando como aviso para que los conductores reduzcan la marcha en caso necesario.

"Se trata de informar antes de multar"

El Consistorio ya explicó en enero que la finalidad de esta medida es sensibilizar antes de sancionar. "Se trata de informar antes de multar".

La iniciativa forma parte del paquete de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial tanto de conductores como de peatones. En esta línea, el pasado 17 de enero entró en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Circulación, que establece el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora en las calles urbanas del municipio.

Según el Ayuntamiento, el objetivo es "reducir la siniestralidad, favorecer una movilidad más fluida y contribuir a la disminución de la contaminación en la ciudad". Con la ampliación de estos radares pedagógicos, Ibiza apuesta por medidas preventivas que buscan cambiar hábitos al volante sin recurrir, por el momento, a sanciones económicas.