La novela nacida en Ibiza protagonizada por la reina Victoria Eugenia y su chófer

El primer libro de Susana Moreno Nieto (Madrid, 1959) gira en torno a un romance entre dos personajes de carne y hueso: una reina, Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, y un plebeyo, Antonio Sambeat, uno de sus chóferes personales. Si la relación sentimental fue real o no, la autora lo deja al criterio del lector, aunque ella concede toda la credibilidad a una historia que llegó a sus oídos en un viaje al Valle de Arán hace 33 años.

«Estaba esquiando en Baqueira y me apunté a una excursión para ver el románico aranés que incluyó una visita al Museu dera Val d’Aran. Allí el guía nos habló del viaje que Alfonso XIII realizó en 1924 a este valle para inaugurar la carretera del Puerto de la Bonaigua y contó que su abuelo, Antonio Sambeat, había sido chófer del rey y que había tenido una relación muy estrecha con uno de los miembros de la familia real. Ante nuestras preguntas, acabó confesando que había sido el amante de la reina en el periodo en el que ella tuvo a sus dos últimos hijos; Juan, el padre de Juan Carlos I, y Gonzalo de Borbón y Battenberg», relata.

Portada del libro 'El chófer de la reina'. / Amazon

Aquella historia se le quedó grabada en la memoria y hace tres años, ya con todo el tiempo del mundo por delante, esta abogada retirada afincada en Ibiza decidió rescatarla como materia prima para una novela histórica. Aunque la terminó en 2024, la obra, disponible en formato papel y electrónico en Amazon, la publicó este 24 de enero, un par de meses después de que TVE estrenara la miniserie ‘Ena’, dedicada a la reina Victoria Eugenia y basada en la novela homónima de Pilar Eyre. En este drama histórico, que Moreno ha tenido la oportunidad de ver y que le «ha encantado», no se hace ninguna mención a esta relación extramarital que en el libro de Moreno se prolonga doce años.

Fuentes

La autora señala que se documentó mucho para reunir información sobre sus personajes y recrear con fidelidad todo el contexto histórica. Buceó en hemerotecas, en el Archivo Histórico General de Arán y consultó a algún historiador aranés «sin mucho éxito». También habló con el párroco de Viella, gracias al que consiguió la partida de bautismo de Antonio Sambeat Anglada.

Los datos y documentos reunidos, apunta, los recoge en la obra, que arranca presentando a sus dos protagonistas. Ella es Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg, conocida familiarmente como Ena, nacida en Balmoral (Escocia) en 1887, princesa del Reino Unido y reina consorte de España desde su matrimonio con el rey Alfonso XIII, el 31 de mayo de 1906, hasta el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la II República.

Él es Antonio Sambeat Anglada, nacido en 1886 en Viella, un mecánico y piloto de pruebas que aprende el oficio en París, en el taller de coches de los Hermanos Renault.

Sus historias se cruzan en el momento en que Sambeat pasa a convertirse en uno de los conductores personales de Alfonso XIII. Según las averiguaciones realizadas por Moreno, se le contrata como chófer y mecánico en el Palacio Real de Madrid en 1909, después de reparar el automóvil del rey, que había sufrido una avería durante su visita al cuartel de Guadalajara, donde el aranés estaba haciendo el servicio militar.

Guiño a Ibiza

En los primeros capítulos, la autora madrileña va intercalando episodios de la vida de cada uno de sus protagonistas para luego centrarse en la relación que surge entre el mecánico de Viella y la nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La narración recorre el siglo XX hasta llegar a la década de los años 80 y se cierra con un episodio protagonizado por Felipe VI, de niño, que es totalmente ficción.

Aunque parte de la narración es fruto de la imaginación de Moreno ‘El chófer de la reina’ está llena de episodios históricos, como el atentado que sufrieron los reyes el día de su boda o la Semana Trágica de Barcelona. La novela incluye también un episodio, el del naufragio del vapor ‘Mallorca’ frente a las costas de Santa Eulària, que es un guiño a la isla y al municipio que es su casa desde hace siete años.