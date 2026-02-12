Multado por llevar la baliza V16 pero no tener en cuenta este pequeño detalle: Atención, conductores de Ibiza

Los conductores que ya han sustituido los triángulos por la baliza V16 deben prestar atención a un aspecto clave que puede acabar en multa. Tal y como advierten desde AutoBild, no basta con llevar el dispositivo en el coche: debe estar homologado, conectado y en perfecto estado de funcionamiento.

La Dirección General de Tráfico (DGT) exige que, en caso de avería o accidente, se utilice la baliza luminosa y solo se abandone el vehículo si existe un lugar seguro donde refugiarse. Si no lo hay, el conductor debe permanecer dentro del coche con el cinturón puesto. Salir a colocar los triángulos, además de peligroso, puede suponer incumplir las instrucciones actuales.

La sanción por no señalizar correctamente una incidencia o por no disponer de una baliza V16 válida ronda los 80 euros. Una cantidad que puede parecer menor, pero que se puede evitar fácilmente cumpliendo todos los requisitos.

El detalle que marca la diferencia: la conectividad

El punto más importante —y el que muchos pasan por alto— es que la baliza debe estar conectada. Esto implica que el dispositivo incorpore una tarjeta SIM y tenga conectividad con la plataforma DGT 3.0. Cuando se activa, la baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la red, permitiendo que los servicios de emergencia conozcan la incidencia en tiempo real.

Para comprobar si una baliza es válida, lo más fiable es revisar el modelo exacto y buscarlo en la lista oficial de marcas y dispositivos certificados por la DGT, un listado que se actualiza constantemente. Si el modelo aparece en esa relación, está homologado; si no figura, no es válido, aunque se comercialice como V16.

Ojo con la batería: también puede ser motivo de multa

"La Guardia Civil no solo comprobará que el conductor lleva la baliza, sino que verificará que se trata de un modelo homologado con conectividad y que funciona correctamente. Llevar un dispositivo sin batería, con las pilas agotadas o un modelo antiguo sin conexión integrada puede acarrear sanción administrativa", matizan desde AutoBild.

Estas luces pueden funcionar con pila o batería recargable. Sin embargo, ambos sistemas requieren mantenimiento. Aunque no se utilicen, las pilas se desgastan con el tiempo y pueden dejar el dispositivo inoperativo en el momento más crítico.

Según la normativa, la baliza debe garantizar al menos 30 minutos de funcionamiento continuo una vez activada. En reposo, la batería o pila debe mantener su capacidad durante un mínimo de 18 meses.

Para evitar problemas, se recomienda sustituir las pilas de forma preventiva cada año. En el caso de los modelos recargables, conviene realizar al menos una carga completa anual. Un gesto sencillo que puede evitar una multa y, sobre todo, mejorar la seguridad en carretera.