Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La agenda llega supercargada este fin de semana, aunque la palma se la lleva la celebración del Carnaval. Vila concentra buena parte de la atención con actividades todos los días, desde el ‘Dijous Llarder’ hasta la rúa, esta vez el sábado por la tarde. Además, Sant Josep celebra su desfile el sábado por la mañana y Formentera y Sant Joan el domingo.

Otro foco de atención son las fiestas de Santa Eulària, con un carrusel de conciertos en locales durante todo el fin de semana y con la tradicional feria artesanal del Puig de Missa el domingo.

Además hay mucha música, con dos conciertos Candlelight a la luz de las velas el jueves en el Teatro Pereyra, otro del Eivissa Gospel Choir el mismo día, la gira por diferentes locales del bluesman alemán Big Walter, el del dúo Bis@biS del viernes, el especial de San Valentín de Eivissa Daurada el sábado, el solidario con Mozambique el mismo día, o las ‘Black Nights’ del Pereyra para cerrar el domingo, entre muchos otros.

También hay citas con el cine, con los ciclos ‘Anem al cine’, ‘Zinnètic, ‘Divendres de cine’ o el Cinefòrum de la UIB; el teatro, con ‘Jutjats de pau, judicis pendents’ el viernes o ‘Postman’ el domingo, para público familias; o el arte, con la presentación de las ‘Geometries urbanes’, del artista Pedro M. Asensio el viernes en el Coaib… Pero hay muchas otras cosas:

Vila celebra hoy el Dijous Llarder / Vicent Marí

JUEVES 12 DE FEBRERO

Carnaval. Dijous Llarder

Eivissa

18 horas: Espectáculo musical infantil ‘Una Aventura de Moana & Stitch’, de Altv Producciones. Paseo de Vara de Rey.

Espectáculo musical infantil ‘Una Aventura de Moana & Stitch’, de Altv Producciones. Paseo de Vara de Rey. 19 horas: Concurso infantil de mariol·los, presentado por Cachirulo. Inscripciones de 17 a 19 horas en la carpa del paseo. Premios para el primer, segundo y tercer clasificado. Paseo de Vara de Rey.

Concurso infantil de mariol·los, presentado por Cachirulo. Inscripciones de 17 a 19 horas en la carpa del paseo. Premios para el primer, segundo y tercer clasificado. Paseo de Vara de Rey. 19.30 horas: Tortilla popular para las 600 primeras personas asistentes. Paseo de Vara de Rey.

Fiestas de Santa Eulària

9 horas: Repique de campanas.

Repique de campanas. 10 a 14 horas: Juegos y talleres infantiles en el paseo de s’Alamera.

Juegos y talleres infantiles en el paseo de s’Alamera. 11 horas: Misa solemne cantada por el Coro Parroquial, seguida de procesión y baile tradicional con Es Broll. Iglesia del Puig de Missa.

Misa solemne cantada por el Coro Parroquial, seguida de procesión y baile tradicional con Es Broll. Iglesia del Puig de Missa. 12 horas: Música con IMA. Plaza España.

Música con IMA. Plaza España. 13.30 horas: Baile tradicional con Es Broll. Plaza España.

Baile tradicional con Es Broll. Plaza España. 18.30 horas: Sa Santa Rumba. Música en directo y DJ. Plaza España.

Sa Santa Rumba. Música en directo y DJ. Plaza España. 20 horas: Baile de salón y degustación de productos típicos en el local del Club de Personas Mayores.

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Campeonato de ‘cau’. En el restaurante Sa Palmera.

Música

Candlelight Ibiza. ‘Tributo a Hans Zimmer’. Concierto a la luz de las velas. Los temas de películas como Gladiator, Inception o Pirates of the Caribbean interpretados en directo.19 horas en el Teatre Pereyra. Entradas desde 32,50 €.

Candlelight Ibiza. ‘Queen vs The Beatles’. Concierto a la luz de las velas. Una velada que combina la energía de dos de las bandas más influyentes del pop-rock actual. 21 horas en el Teatre Pereyra. Entradas desde 31,50 €.

Eivissa Gospel Choir. Concierto a favor de la Fundación Conciencia. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 10 € en Vivatix. Información en el teléfono 666 464 646.

Bluesmàfia. Rock, blues y swing. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosemary Family. Rumba, swing... Desde las 20 horas en Cas Costas de la carretera de Sant Josep.

Albert Oliva & Friends. Jam session de rock y blues. Desde las 20 horas en Why not de Cala de Bou.

Conferencias

Seminario ‘Las ciudades romanas y la estructura territorial del Imperio Romano’. A cargo del catedrático Ricardo González Villaescusa. 19 horas en el salón de actos del Museo Monográfico de Puig des Molins.

Cine

‘Los domingos’. De Alauda Ruiz de Azúa. (España, 2025). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Monólogos con Chely Capitán. Desde las 22 horas en La Kokotxa Ibiza.

Pedro M. Asensio presenta sus 'Geometries urbanes' en el Coaib / Toni Escobar

VIERNES 13 DE FEBRERO

Carnaval

Eivissa

18 horas: Espectáculo musical infantil ‘Más que princesas’, de Altv Producciones. Paseo de Vara de Rey.

Espectáculo musical infantil ‘Más que princesas’, de Altv Producciones. Paseo de Vara de Rey. 20 horas: Actuación de la chirigota de Cádiz ‘El Márquez de la paguita’. Paseo de Vara de Rey.

Actuación de la chirigota de Cádiz ‘El Márquez de la paguita’. Paseo de Vara de Rey. 21 a 24 horas: Ambientación musical. Plaza del Parc.

Fiestas de Santa Eulària

Conciertos: 14 horas: Seán Mackey feat. David Keiper. Le 27. 16 horas: Swingin Tonic Duo. El Deseo. 17 horas: Ibisax Trio. Bar Restaurante Can Poll. 18 horas: Funk-Ku. Project Social. 19 horas: Seán Mackey feat. David Keiper. XTU. 20 horas: Flor de Azahar. Restaurante Higo. 20 horas: Discover. Tape Arte. 20 horas: Eco y Raíz. Noiam Ibiza. 20 horas: Heritage. Tomate Rojo. 20 horas: Soul Doctor. Industrial. 20 horas: Aires del Sur. Mesón El Algarrobo. 21 horas: Funk-Ku. Bonsai. 21 horas: Black Leaves. Galicatessen. 21 horas: Dom & Susanna. El Naranjo. 23 horas: Discover. +Ke2. 23 horas: Leyre, hear me tonight trio. Klandestino.

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Final del campeonato de ‘cau’. En el restaurante Sa Palmera.

Conferencias

Seminario ‘Las ciudades romanas y la estructura territorial del Imperio Romano’. A cargo del catedrático Ricardo González Villaescusa. 19 horas en el salón de actos del Museo Monográfico de Puig des Molins.

Cine

‘No Other Choice’. De Park Chan-wook (Corea del Sur, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

‘Ex Machina’. De Alex Garland (Reino Unido, 2014. Invitado Jesús Tomás Monge y el doctor José Antonio Salinas, jefe de Pediatría en Son Espases. Cinefòrum de la UIB. Sede de la UIB a las 18.15 horas.

‘La pianista’. De Michael Haneke (Francia, 2001). Ciclo ‘Divendres de cine’ de Sant Josep. 20 horas en elñ Centro Cultural Can Jeroni.

Teatro

‘Jutjats de pau, judicis pendents’. A cargo de Associació de Vesins Es Molí. Sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, 20 horas. En catalán. Para todos los públicos. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Temporada de Teatro Amateur del Consell de Eivissa.

Música

Bis@Bis. Dúo de violín y piano. Consierto 'Pinzellades eivissenques'. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 10€.

Big Walter. Gira del bluesman alemán, con Ángel Vera, Christian Morana y David Barona. 22 horas en Sa Panxa Formentera.

Arte

‘Geometries urbanes’, presentación de la memoria artística de la trilogía expositiva del artista Pedro M. Asensio en el Coaib. Desde las 18 horas en Can Llaneres, Dalt Vila.

Sant Josep celebra también su desfile de Carnaval este sábado / Toni Escobar

SÁBADO 14 DE FEBRERO

Carnaval

Eivissa

11 a 14 horas: Carnestoltes Fest. Festival familiar con espectáculos, animación, talleres, juegos, hinchables y photocall de carnaval con fotografía gratuita. Avenida del barrio de Platja d’en Bossa.

Carnestoltes Fest. Festival familiar con espectáculos, animación, talleres, juegos, hinchables y photocall de carnaval con fotografía gratuita. Avenida del barrio de Platja d’en Bossa. 17 horas: Gran Rua de Carnaval. Salida desde la avenida de Santa Eulària. Recorrido por las avenidas de Bartomeu Roselló e Isidor Macabich, calle del País Valencià y avenida d’Espanya. Llegada al paseo de Vara de Rey.

Gran Rua de Carnaval. Salida desde la avenida de Santa Eulària. Recorrido por las avenidas de Bartomeu Roselló e Isidor Macabich, calle del País Valencià y avenida d’Espanya. Llegada al paseo de Vara de Rey. 19 a 0 horas: Gran fiesta de Carnestoltes. Entrega de premios, animación y sesión de DJ D-Ramones. Paseo de Vara de Rey.

Gran fiesta de Carnestoltes. Entrega de premios, animación y sesión de DJ D-Ramones. Paseo de Vara de Rey. 20 horas: Torrada popular para las 800 primeras personas en llegar. Paseo de Vara de Rey.

Sant Josep

Rúa de Carnaval. Por las calles de Cala de Bou. Salida a las 11 horas de la calle Orense y recorrido por Avda de Sant Agustí, Madrid y es Caló para finalizar en el parque infantil de Cala de Bou con fiesta y entrega de premios.

Fiestas de Santa Eulària

10 a 18 horas: Juegos hinchables en el paseo de s’Alamera.

Juegos hinchables en el paseo de s’Alamera. 10.30 horas: Conferencia familiar y divulgativa con ruta por los alrededores de Can Planetes (Antoni Ferrer Abárzuza). Inscripciones en patrimoni@santaeularia.com.

Conferencia familiar y divulgativa con ruta por los alrededores de Can Planetes (Antoni Ferrer Abárzuza). Inscripciones en patrimoni@santaeularia.com. 12 horas: Misa de homenaje a los mayores de 80 años en la capilla de Lourdes (Coro Rociero).

Misa de homenaje a los mayores de 80 años en la capilla de Lourdes (Coro Rociero). 13.30 horas: Comida de hermandad para los mayores. Palacio de Congresos.

Comida de hermandad para los mayores. Palacio de Congresos. Conciertos: 11 horas: Autómatas. Ca n’Antònia. 12 horas: Pep Cosmic i es Verros de Balàfia. Royalty. 12 horas: Flawless Trio. Salvatore. 12 horas: Miss Aránzazu + Omar Guzmán. Café 73. 12 horas: Nat & Cris. Mayol. 13 horas: Flor de Azahar. Hamburguesería Lina. 13 horas: Soul Doctor. Wabi Sabi. 13 horas: Iggi & Norbe. Mr. Kebap. 13 horas: Eco y Raíz. Bar Silverio. 15 horas: Rottowatts. Can Cosmi. 16 horas: Let’s Vibe. Almíbar. 17 horas: Juanjele. Cas Forner. 17.30 horas: Big Walter Quartet. Ohm Street. 18 horas: Sandy Valey. Guaraná. 18.30 horas: Swingin Tonic Duo. El Vizietto. 19 horas: Aires del Sur. Cafeteria Magic. 19 horas: Let’s Vibe. Jatayu. 19 horas: Ras Smaila. Colmado. 19 horas: Juanjele. Gusto Ibiza. 19 horas: Nat & Cris. Mr. Freddy. 19 horas: Roxela’s Band. Masketapas. 19 horas: Flawless. Jambo. 19.30 horas: DJ Efraín Navarro. Plaza España.

11 horas: Autómatas. Ca n’Antònia. 12 horas: Pep Cosmic i es Verros de Balàfia. Royalty. 12 horas: Flawless Trio. Salvatore. 12 horas: Miss Aránzazu + Omar Guzmán. Café 73. 12 horas: Nat & Cris. Mayol. 13 horas: Flor de Azahar. Hamburguesería Lina. 13 horas: Soul Doctor. Wabi Sabi. 13 horas: Iggi & Norbe. Mr. Kebap. 13 horas: Eco y Raíz. Bar Silverio. 15 horas: Rottowatts. Can Cosmi. 16 horas: Let’s Vibe. Almíbar. 17 horas: Juanjele. Cas Forner. 17.30 horas: Big Walter Quartet. Ohm Street. 18 horas: Sandy Valey. Guaraná. 18.30 horas: Swingin Tonic Duo. El Vizietto. 19 horas: Aires del Sur. Cafeteria Magic. 19 horas: Let’s Vibe. Jatayu. 19 horas: Ras Smaila. Colmado. 19 horas: Juanjele. Gusto Ibiza. 19 horas: Nat & Cris. Mr. Freddy. 19 horas: Roxela’s Band. Masketapas. 19 horas: Flawless. Jambo. 19.30 horas: DJ Efraín Navarro. Plaza España. 20.30 horas: Guarrománticos (tributo a Extremoduro). Plaza España.

Guarrománticos (tributo a Extremoduro). Plaza España. 22 horas: Black Back Band (tributo AC/DC). Plaza España. 24 horas: DJ Efraín Navarro. Plaza España.

Música

Eivissa Daurada. 20 horas en Can Ventosa, concierto especial de San Valentín, uena velada única a la luz de las velas. Con los músicos Carlos Vesperinas 8violonchelo), Samuel Pérez (piano) y Joan Carles Marí (percusión). Entradas a través de ticketib.com por 15 euros.

'Concert solidari per Khanimambo'. Destinado a la Fundación Khaminambo para proyectos en Mozambique, a cargo de Can Blau Gospel y Coral Masveu. 18.30 horas en el Auditori Caló de s'Oli. Donativos voluntarios.

Big Walter. Gira del bluesman alemán, con Ángel Vera, Christian Morana y David Barona. 13 horas en Can Jordi Blues Station, y 17.30 en Ohm Street.

Reflection. Versiones de rock de los 70. 16.30 horas en Rosana’s.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos, workshops, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas... De 9 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Santa Eulària celebra este domingo la tradicional Feria Artesanal del Puig de Missa / Vicent Marí

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Carnaval

Eivissa

11 horas: Bingódromo. Bingo musical solidario para toda la familia. Donativo de 5 euros a beneficio de la asociación Addif. Carpa del paseo de Vara de Rey.

Bingódromo. Bingo musical solidario para toda la familia. Donativo de 5 euros a beneficio de la asociación Addif. Carpa del paseo de Vara de Rey. 12.30 horas: Bingódromo. Segunda sesión. Donativo de 5 euros a beneficio de la asociación Addif. Carpa del paseo de Vara de Rey.

Bingódromo. Segunda sesión. Donativo de 5 euros a beneficio de la asociación Addif. Carpa del paseo de Vara de Rey. 18 horas: Concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. Temática de musicales. Repertorio. Queen will rock you. Highlights from La La Land. Aladdin. Selections from Chicago. Cats. Highlights from the Musical The Phantom of the Opera. The Lion King. Dirección: Stefano Serra. Carpa del paseo de Vara de Rey.

Sant Joan

Rúa de Carnaval. Salida del CEIP Labritja de Sant Joan a las 17 horas y recorrido por las calles del pueblo. Información e inscripciones en comissiofesteslabritja@gmail.com.

Puig d'en Valls

Rúa de carnaval. Desde las 11 horas en la plaza del Mestre Terrisser Frígoles. Temática 'Mad Max'. Recorrido: Camí Vell de Sant Mateu, Nord, Puig d’en Valls, Mediterrani y Sant Antoni. Fiesta final en el centro deportivo

Formentera

Rúa de Carnaval. Encuentro de comparsas, carrozas y disfraces a las 11 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran y a las 12 horas rúa por las calles del pueblo. 14 horas baile de disfraces con PaDJsa y Dj Javi Box y a las 14.40 horas comida popular.

Fiestas de Santa Eulària

10 horas: Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros.

Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros. 11 horas: Misa en la iglesia del Puig de Missa.

Misa en la iglesia del Puig de Missa. 12 horas: Feria artesanal en el Puig de Missa.

Feria artesanal en el Puig de Missa. 12 horas: Futbol. SCR Peña Deportiva – Binissalem. Camp municipal d’esports.

Futbol. SCR Peña Deportiva – Binissalem. Camp municipal d’esports. Conciertos: 12 horas: Sandy Valey. Harinus. 12 horas: Miss Aránzazu + Omar Guzmán. Crostone.es. 13 horas: Rottowatts. Cafetería Noelia. 13 horas: Autómatas. Titanic. 15 horas: Roxela’s Band. Aliño Ibiza. 16 horas: Pep Còsmic i es Verros de Balàfia. Rincón de Pepe. 18 horas: Dom & Susanna. Samare Cocktail Bar. 19 horas: Big Walter Quartet. Pizza Pazza. 20 horas: Ras Smaila. El Chambao. 20 horas: Heritage. Taco Paco.

Fiestas de Sant Antoni

10 horas: XVII Limpieza de Sa Talaia. Punto de encuentro: rotonda de debajo de sa Talaia.

Fiestas de Santa Agnès

10 horas. Salida de marcha nórdica. Punto de encuentro y partida en la iglesia de Santa Agnès.

Salida de marcha nórdica. Punto de encuentro y partida en la iglesia de Santa Agnès. De 11 a 18 horas: Fiesta infantil. A cargo de la Apima Corona. En la carpa. Música, actividades, castillos inflables y muchas sorpresas.

Fiesta infantil. A cargo de la Apima Corona. En la carpa. Música, actividades, castillos inflables y muchas sorpresas. 14 horas: Paella para todos a precio popular. A beneficio de la Apima de Corona. En la carpa.

Paella para todos a precio popular. A beneficio de la Apima de Corona. En la carpa. 14 horas. Comida de homenaje a los mayores. Restaurante Es Cruce.

Comida de homenaje a los mayores. Restaurante Es Cruce. 18 horas. Representación teatral de ‘Jutjats de pau, judicis pendents’, de Vicent Serra. A cardo del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí. En la carpa.

Excursiones

Marxa Nòrdica. Sant Antoni de Portmany. A las 10 horas: Marcha nórdica en Santa Agnès de Corona. Salida desde la iglesia de Santa Agnès. Gratuito, abierto al público.

Infantil

III Festival Música Jove. Taller: ‘Sensibilización musical’, taller para bebés de 1menos de tres años en Can Ventosa. A las 11 y a las 12.30 horas. Gratuito con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

Teatro

‘Postman’. Campaña Teatre Petit para disfrutar en familia. Con Txema Muñoz. 12 horas en Can Ventosa. Entradas a 3 €.

Música

Big Walter. Gira del bluesman alemán, con Ángel Vera, Christian Morana y David Barona. 13 horas en el Mercadillo de Sant Joan y 19 horas en Pizza Pazza.

‘Black Nights’. Noche de blues con Big Walter, Ángel Vera, Christian Morana y David Barona. Desde las 20 horas en el Teatro Pereyra. Entrada libre.

Ses Sopris. Rock ‘pudent’. 13.30 horas en la calçotada de Can Berri, Sant Agustí.

Muestra sobre ses Feixes del artista Daniel Castilla / J.A. Riera

EXPOSICIONES

‘Obras en pequeño formato’. Pinturas de la colección del Ayuntamiento de Santa Eulària. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Hasta el 27 de febrero.

‘Art Academy de Tristán Berenguer’. Exposición colectiva de los alumnos. Horario de tarde. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 13 de febrero.

Wolfgang Löffler. 'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia'. Fotografías de la Eivissa de los 80. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 22 de febrero.

Marta Frutos Mulero. ‘13 instantes’, fotografías. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 28 de febrero.

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

‘Les poesies dels baleàrics’. Muestra colectiva de artistas mediterráneos. Sala Es Povorí, en Dalt Vila. Horario: jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 1 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Edgar González Era. ‘Suggeriments’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 14 de febrero.

Joan F. Ribas. ‘Music Faces’. Muestra fotográfica de retratos. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de marzo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

'Cançoner de les Pitiüses'. Proyecto impusado por el Institut d'Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear de Formentera con la voluntad de poner al alcance de todo el mundo el rico patrimonio inmaterial de las Pitiusas a través de gloses, cançons y sonades tradicionales. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Abierto de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 14 de febrero

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.