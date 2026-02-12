Martha Patricia Rodríguez, nueva presidenta de Proyecto Juntos en Ibiza

Martha Patricia Rodríguez toma el relevo del fundador de la asociación ibicenca Proyecto Juntos, Carlos Ramón, y asume la presidencia, cargo que ocupa desde el pasado 1 de enero. La organización, creada a finales del 2015, acompaña a más de 800 niños y adolescentes cada año a través de su voluntariado hospitalario y sus distintos programas en Ibiza y Mallorca.

Tras diez años al frente, Carlos Ramón ha decidido “dar un paso a un lado” para abrir un nuevo ciclo. “Después de diez años, siento que es momento de dar espacio a una nueva etapa, con nuevas energías e ideas que sigan haciendo crecer este proyecto”, señala Ramón en un comunicado, quien destaca su intención de seguir vinculado como voluntario a la entidad. "Me voy con una sensación de gratitud profunda por todo lo vivido y con mucha ilusión por lo que está por venir de la mano de Martha y de todas las personas que forman parte de la asociación", añade Ramón.

Por su parte, la nueva presidenta, Martha Patricia Rodríguez, quien había sido voluntaria previamente en Proyecto Juntos, declara asumir la presidencia “con ilusión” para “seguir desarrollando proyectos sólidos y crear nuevas iniciativas". Entre sus objetivos como nueva presidenta, Rodríguez manifiesta su intención de “preservar la esencia de la asociación e impulsar actividades en contacto con la naturaleza y los animales”, reforzando la salud mental de niños y adolescentes de Ibiza y Formentera como un pilar fundamental”. "Carlos dejó un legado increíble que me inspira a seguir creciendo. Es un reto precioso que recibo con ilusión para seguir desarrollando proyectos sólidos y crear nuevas iniciativas que sumen alegría y valor a los niños y sus familias", afirma la presidenta.

Día a día en Can Misses

En el Hospital Can Misses de Ibiza, la entidad desarrolla voluntariado diario en la planta de pediatría. Entre sus hitos, la asociación destaca que transformó una de las habitaciones del hospital en una sala de juegos “mágica”, concebida como un espacio alegre, divertido y acogedor para que los niños ingresados puedan salir un rato de la habitación. Más allá del acompañamiento hospitalario, Proyecto Juntos ofrece ayudas económicas y apoyo emocional a familias que deben desplazarse fuera de la isla para recibir tratamiento médico. Más de 20 familias han recibido este respaldo en los últimos años.

Entre sus iniciativas destaca 'El Descanso del Guerrero', dirigida a familias que atraviesan ingresos prolongados o situaciones especialmente delicadas, muchas de ellas en cuidados paliativos. Se han celebrado ocho ediciones en Ibiza y cinco en Mallorca, acompañando a más de 90 familias. Dentro de este mismo proyecto también se han cumplido sueños de niños y niñas de Ibiza y Formentera con enfermedades graves o patologías crónicas: ocho familias han viajado a Disney, otras han visitado Parque Warner y algunos niños han podido conocer a los jugadores del Real Madrid.

Actualmente, la asociación cuenta con cuatro voluntarios activos y mantiene su compromiso de estar presente “en los hospitales, al lado de las familias y en cada momento difícil” a través del acompañamiento.