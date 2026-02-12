Luis Larrodera y Wilbur, cabezas de cartel del Festival del Humor

La comedia vuelve a Santa Eulària este mes de febrero con una nueva edición de su ya consolidado Festival del Humor, una cita que volverá a reunir a algunos de los nombres más destacados del panorama humorístico nacional. El evento se celebrará del 20 al 22 de febrero, en el marco de las fiestas patronales.

El festival ofrecerá cuatro propuestas diferentes protagonizadas por cinco cómicos, con una programación variada pensada para públicos de todas las edades y sensibilidades. Durante tres días, distintos espacios culturales del municipio acogerán los monólogos, espectáculos participativos y propuestas que van más allá del humor convencional.

La primera cita será en el Centro Cultural de Puig d’en Valls el viernes 20 de febrero a las 21 horas con ‘Padres imperfectos’, un espectáculo protagonizado por Álex Salaberri y José Boto. Ambos humoristas suben al escenario con una propuesta basada en la improvisación y la interacción constante con el público, abordando la experiencia de la paternidad desde una perspectiva realista y alejada de clichés. Monólogos, dinámicas participativas y situaciones cotidianas servirán de hilo conductor para reflexionar, en clave de humor, sobre la crianza y la relación con los hijos.

El sábado 21 de febrero concentrará dos de las citas del festival. A las 20 horas, el Teatro España acogerá ‘Todo cambia 2.0’, el monólogo de Luis Larrodera en el que el cómico reflexiona sobre el paso del tiempo, los cambios sociales y la evolución de las costumbres, contraponiendo el mundo analógico con el digital. A esa misma hora, en el Centro Cultural de Jesús, Rubén García presentará ‘Trilogía’, un show que reúne y actualiza lo mejor de sus tres monólogos anteriores. Con un humor directo y absurdo, García repasa temas como la actualidad, los haters, los privilegios y su reciente vida en Mallorca.

El Festival del Humor de Santa Eulària se despedirá el domingo 22 de febrero, a las 19 horas, con ‘Piensa en Wilbur’, el espectáculo del humorista y showman Wilbur. Una propuesta singular que combina humor físico, acrobacias y situaciones de riesgo, construyendo una comedia eminentemente visual en la que el cuerpo es el principal protagonista. Acompañado por personajes tan peculiares como Contractura, Tirón y Desgarro, Wilbur ofrece un cierre sorprendente y dinámico para un fin de semana dedicado a la risa.

Con esta nueva edición, Santa Eulària refuerza su apuesta por la cultura y el humor como elementos centrales de su programa de fiestas patronales, consolidando un festival que cada año atrae a más público y diversidad de propuestas.