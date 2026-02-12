La gran reducción de anuncios de plazas en viviendas de uso turístico que ofrecen las estadísticas hechas públicas por el INE, que calcula que en un año se han retirado de Airbnb y Booking un total de 7.444 plazas y 1.318 viviendas en Ibiza y 400 plazas y 80 casas en Formentera. Algo que ha sido celebrado por el conseller insular de vivienda Mariano Juan.

Llama la atención

La denuncia del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, sobre la nula implicación del Estado en la lucha contra el gas de la risa. Serra afirmó en la presentación de los nuevos agentes de la Policía Local del municipio que si no cambia la legislación, «es imposible detener la venta de gas de la risa», y elogió la legislación inglesa, que sí pena el tráfico de esta sustancia.

Noticias relacionadas

La abstención del PP y el rechazo de Vox en la aprobación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la reforma de la Constitución para que Formentera pueda tener un senador propio y resolver la «anomalía» institucional de que sea la única isla con consell o cabildo sin representación en el Senado. PSOE, Sumar, los partidos nacionalistas y parte del Grupo Mixto votaron a favor.