Desaladora
El IEE rechaza la cuarta desaladora para Ibiza
La entidad considera prioritario racionalizar el consumo, reducir fugas y reutilizar agua depurada, en lugar de construir nuevas desaladoras en la isla de Ibiza
El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha manifestado su rechazo a la licitación impulsada por Abaqua para redactar el proyecto de una cuarta desaladora en la isla de Ibiza y ha defendido que la desalación no puede convertirse en la respuesta estructural a la gestión del agua en el territorio insular.
En un comunicado, la entidad advierte de que el agua desalada conlleva un elevado coste tanto económico como ecológico, debido a su alto consumo energético y a la mayor ocupación de territorio que requiere este tipo de infraestructuras, con la consiguiente afección al paisaje. Asimismo, señala los problemas ambientales derivados del vertido de salmuera al mar.
Desde el IEE consideran que, en lugar de apostar por nuevas desaladoras, se deben priorizar medidas inmediatas y efectivas basadas en la racionalización del consumo, la reducción de fugas en la red y la reutilización del agua depurada. A su juicio, estos ejes deben sustentar una política hídrica verdaderamente sostenible para la isla, en un contexto en el que también reclaman frenar el crecimiento “desbocado” actual.
La entidad incide además en la necesidad de racionalizar y reducir el consumo de agua potable por parte de los grandes consumidores, como parte de una estrategia global orientada a garantizar el equilibrio hídrico de Ibiza a medio y largo plazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026