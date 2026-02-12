El IEE rechaza la cuarta desaladora para Ibiza

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha manifestado su rechazo a la licitación impulsada por Abaqua para redactar el proyecto de una cuarta desaladora en la isla de Ibiza y ha defendido que la desalación no puede convertirse en la respuesta estructural a la gestión del agua en el territorio insular.

En un comunicado, la entidad advierte de que el agua desalada conlleva un elevado coste tanto económico como ecológico, debido a su alto consumo energético y a la mayor ocupación de territorio que requiere este tipo de infraestructuras, con la consiguiente afección al paisaje. Asimismo, señala los problemas ambientales derivados del vertido de salmuera al mar.

Desde el IEE consideran que, en lugar de apostar por nuevas desaladoras, se deben priorizar medidas inmediatas y efectivas basadas en la racionalización del consumo, la reducción de fugas en la red y la reutilización del agua depurada. A su juicio, estos ejes deben sustentar una política hídrica verdaderamente sostenible para la isla, en un contexto en el que también reclaman frenar el crecimiento “desbocado” actual.

La entidad incide además en la necesidad de racionalizar y reducir el consumo de agua potable por parte de los grandes consumidores, como parte de una estrategia global orientada a garantizar el equilibrio hídrico de Ibiza a medio y largo plazo.