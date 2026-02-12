Ibiza licita por casi 2,3 millones la ampliación de Can Ventosa para cuadruplicar el espacio musical

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el proyecto de ampliación del espacio cultural de Can Ventosa, una actuación destinada a modernizar el equipamiento y adaptarlo a las necesidades actuales. La intervención permitirá multiplicar por cuatro la superficie dedicada a la actividad musical, que pasará de los 300 m² actuales a más de 1.200 m², mediante la construcción de dos nuevas plantas.

El presupuesto de licitación asciende a 2.295.997,44 euros (sin IVA) y la actuación se enmarca en el Plan de actuaciones estratégicas para modernizar Eivissa. El plazo para presentar ofertas finaliza a las 19.00 horas del 9 de marzo.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, ha señalado que “esta ampliación es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de Eivissa con la cultura y la educación” y ha destacado que servirá para consolidar Can Ventosa —edificio que cumplió 100 años en 2025— como “el gran corazón cultural y social de la ciudad”. Domínguez ha añadido que el Patronato de Música ganará el espacio y las condiciones necesarias para seguir creciendo y formando nuevas generaciones de músicos.

Una sala de ensayo para más de cien músicos

El proyecto contempla la creación de aulas modernas, salas de profesores, despachos y una gran sala de ensayo con capacidad para más de cien músicos, además de mejoras en seguridad y accesibilidad.ç

Recreación del proyecto de ampliación / Ajuntament d'Eivissa

Según la distribución prevista, en la segunda planta se incorporará un despacho de 10 m² junto a las escaleras. En la tercera planta se habilitarán seis nuevas aulas, dos cabinas de ensayo, despachos de dirección y secretaría, una sala de profesores y nuevos servicios. En la cuarta planta se crearán cuatro aulas más y la gran sala de ensayo, con los servicios correspondientes.

La actuación también incluirá la ampliación del hueco del ascensor para instalar una cabina de mayor capacidad y la construcción de una escalera de emergencia exterior que conectará las nuevas plantas con la cubierta del auditorio.

El nuevo volumen se situará sobre la Biblioteca Municipal, pero mantendrá acceso independiente por el número 13 de la calle Pere Francès, lo que permitirá que la ampliación funcione de manera autónoma respecto a la Biblioteca y al Auditorio.