La dura realidad de los solteros en Ibiza: el alquiler equivale a más del doble del sueldo medio

Ibiza se sitúa como la ciudad más cara de España para las personas solteras, donde el alquiler de un apartamento de un dormitorio alcanza el 208,95% del sueldo medio bruto. Este dato la coloca muy por encima del resto de capitales analizadas y refleja el fuerte impacto económico que supone vivir solo en el país, que lidera en Europa Occidental la brecha de gasto entre solteros y parejas.

Según un estudio de Casino.org, España encabeza el ranking como el país donde los solteros pagan más en comparación con quienes viven en pareja. La diferencia alcanza los 7,6 puntos en el índice ponderado de gastos, superando en un 80,95% la media europea, situada en 4,2 puntos. En términos absolutos, una persona soltera en España destina al menos el 54,97% de su sueldo medio bruto a cubrir gastos básicos y ocio, lo que supone un desembolso adicional de 529,16 euros al mes respecto a las parejas.

El alquiler es uno de los principales factores que explican esta brecha. Los solteros en España dedican hasta el 39,89% de su salario bruto a pagar un apartamento de un dormitorio fuera de zonas tensionadas, lo que sitúa al país como el tercero de Europa Occidental con mayor esfuerzo en esta categoría, solo por detrás de Portugal (70%) e Irlanda (46,57%).

El ocio y el transporte también agravan el denominado “Coste de la Soltería”. Un trayecto en taxi de entre 10 y 15 minutos (6 kilómetros) representa el 0,61% del sueldo medio bruto en España, solo superado por Portugal (1,10%). Son gastos fijos que, al no compartirse, impactan directamente en el presupuesto individual.

En el ámbito urbano, Barcelona se consolida como la gran ciudad europea con mayor desigualdad económica entre solteros y parejas, con una brecha de 10,5 puntos, un 128,26% por encima de la media de las principales ciudades de Europa Occidental (4,6 puntos). Esto se traduce en 765,45 euros adicionales al mes para quienes viven solos. En la ciudad condal, los solteros destinan el 80,1% de su sueldo medio bruto a cubrir gastos, y más del 62% se va únicamente en el alquiler.

Madrid, por su parte, es la cuarta capital de Europa Occidental con mayor diferencia de gasto entre solteros y parejas (4,7 puntos). Además, es la ciudad más cara de Europa para los residentes que quieran alojarse en hoteles u hostales, ya que una noche supone el 6,77% del sueldo medio bruto.

A nivel autonómico, Andalucía lidera la brecha económica entre solteros y parejas, con una diferencia de 12,9 puntos en el índice ponderado de gastos, seguida de Extremadura (12 puntos) y Las Palmas (9,28). En términos absolutos, los solteros andaluces destinan el 55,13% de su salario bruto a cubrir gastos esenciales y ocio.

El estudio, por ciudades

Por ciudades, Cádiz destaca con la mayor brecha entre solteros y parejas, con una diferencia del 34,6%, lo que equivale a 4,55 veces la media nacional entre ciudades. En esta localidad, los solteros dedican hasta el 57,97% de su sueldo medio bruto al alquiler, situándose como la sexta ciudad más cara del país en esta categoría, solo por detrás de Ibiza, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Barcelona y Móstoles.

El estudio, según explican en Casino.org, se ha elaborado a partir de datos oficiales del INE y Hacienda para el análisis nacional, así como de plataformas como Numbeo y Booking para la comparativa internacional. A través de un índice ponderado, se evaluó el gasto de solteros y parejas en Europa Occidental —incluyendo las dos ciudades más pobladas de cada país— y, en el caso de España, se amplió el análisis a nivel regional y provincial para medir el impacto económico real de vivir solo.