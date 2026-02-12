Ibiza busca el mejor escaparate para los enamorados
Veinte comercios lucen decoraciones románticas creadas por 40 estudiantes de sa Blanca Dona, que competirán por el aparador más bonito de San Valentín
Ibiza se ha puesto en “modo enamorados” y lo ha hecho desde sus escaparates. El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Eivissa, Àlex Minchiotti, el tutor del grado medio de Actividades Comerciales del IES sa Blanca Dona, Bernat Boned, y parte del alumnado participante han recorrido este jueves los 20 comercios de la ciudad que se han sumado a la acción promocional del Día de los Enamorados, con aparadores decorados por estudiantes del ciclo formativo.
La iniciativa, impulsada por segundo año consecutivo por la concejalía de Comercio en colaboración con el centro educativo, ha permitido que 40 estudiantes apliquen sus conocimientos en un entorno real, encargándose de manera gratuita del diseño y la decoración de los escaparates de los establecimientos participantes. Además de aportar un aire festivo y romántico a las calles durante esta campaña especial, el proyecto busca dinamizar el comercio local y reforzar la formación práctica de los jóvenes.
Un concurso para coronar el escaparate más romántico
Como parte de la acción, se ha organizado un concurso de escaparates en el que un jurado —formado por representantes municipales y del centro educativo— evaluará las propuestas presentadas. El veredicto se dará a conocer la semana que viene, en una fecha que se concretará próximamente.
El alumnado responsable del aparador ganador recibirá un vale de 50 euros para material escolar en Carlin, como reconocimiento al trabajo realizado.
Minchiotti ha destacado que “con este tipo de iniciativas, el Consistorio demuestra su implicación con el comercio local, la formación de los jóvenes —que pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso— y la dinamización económica de la ciudad”, y ha añadido que confía en que estas acciones animen a la ciudadanía a comprar los regalos del Día de los Enamorados en los establecimientos de Eivissa.
