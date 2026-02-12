Ibiza bajo el azote del viento: destrozos y complicaciones en el transporte

El viento asociado a la borrasca 'Nils' azota enérgicamente a las Pitiusas, con ráfagas que han alcanzado los 105 km/h en Ibiza y los 93,3 km/h en Formentera. En las primeras horas de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó de amarillo a naranja el aviso por vientos y fenómenos costeros, en una jornada marcada por los primeros incidentes en distintos puntos de la isla.

Una antena colgando en Vila y retirada de vehículos

Entre las incidencias registradas, una antena ha quedado colgando en una vivienda de Vila, en la calle Tanit, junto a Vía Romana. En las imágenes enviadas por un vecino de la zona también se aprecia la actuación de una grúa retirando vehículos como medida preventiva ante el riesgo de caída.

Víctor Prieto

Árboles caídos, contenedores volcados y un semáforo dañado

El temporal ha dejado también un árbol caído en Siesta, sobre el final del Rio de Santa Eulària, según se aprecia en una imagen, y se han observado contenedores y botes de basura volcados en distintas zonas, arrastrados por las rachas de viento.

El viento tumba un árbol en Santa Eulària. / María Elena Buck

A estas incidencias se suma un semáforo roto en la subida a es Soto, en Dalt Vila, otro de los daños visibles provocados por el episodio de viento que ha ido ganando fuerza desde primera hora y que ha obligado a extremar la precaución en la vía pública.

El viento estrozó un semáforo en Dalt Vila. / Sergio G. Cañizares

Puerto cerrado y vuelos afectados

El episodio de viento y mala mar ha tenido impacto directo en la movilidad: el puerto de Ibiza permanece cerrado, tal y como ha comunicado la Autoridad Portuaria de Baleares, mientras que en el aeropuerto se han registrado vuelos con retrasos y alguna cancelación a lo largo de la mañana.

Según el balace de incidentes proporcionado por el Centro de Coordinación de Emergencias 112, hasta las 13 horas se registran un total de 15 inconvenientes relacionados con el viento en Ibiza y uno en Formentera.