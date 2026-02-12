La reacción de una 'influencer' gastronómica al probar por primera vez las 'orelletes' de Ibiza: "Ojalá esto no acabe nunca"

La influencer gastronómica Chefenials, conocida por replicar platos y dulces tradicionales de tota España, ha puesto esta vez el foco en Ibiza. En uno de sus últimos vídeos ha descubierto las orelletes, uno de los postres más típicos de la isla pitiusa.

"Siempre que pienso que he descubierto todos los postres fritos de España, aparece uno más. Hoy tenemos orelletes", comenta al inicio de la grabación, sorprendida por esta receta tradicional ibicenca que suele prepararse en fiestas y celebraciones familiares. "Ojalá esto no se termine nunca", añade.

Las orelletes conservan todo el sabor de la tradición dulce de Ibiza. / DI

La receta de Chefenials

En el vídeo, la creadora de contenido explica paso a paso la elaboración. Empieza poniendo en un bol leche, anís y azúcar, y remueve bien la mezcla. A continuación, añade un huevo y vuelve a integrar todos los ingredientes.

El siguiente paso es incorporar la harina poco a poco. Por último, agrega manteca y ralladura de limón, que aportan el aroma característico. Si la masa queda demasiado blanda como para poder trabajarla, recomienda añadir un poco más de harina hasta lograr la textura adecuada.

Una vez lista, tapa la masa y la deja reposar durante media hora en la nevera. Pasado ese tiempo, la lleva a la mesa de trabajo, la estira y da forma a las orelletes ayudándose de un cortapastas y un molde de cartón. Después, las fríe en abundante aceite caliente y, ya doradas, las espolvorea con azúcar.

El resultado: unas piezas crujientes y doradas que despertaron rápidamente la reacción de sus seguidores.

Reacciones desde Ibiza… y desde Galicia

Entre los comentarios destaca el de una seguidora ibicenca que la felicita por atreverse con una receta tan tradicional. "Para ser la primera vez es normal que no queden perfectas", le escribe, dándole la enhorabuena por el resultado.

La misma usuaria añade un apunte muy local: asegura que es "muy de abuela o de mentalidad ibicenca" darles un toque especial a las orelletes pero no revelar exactamente qué se les ha añadido, para evitar que otros copien la receta al detalle.

Otra seguidora, en cambio, establece un curioso paralelismo gastronómico y compara las orelletes con las orellas típicas de Galicia, tierra de la que ella es originaria, demostrando cómo muchos dulces tradicionales españoles comparten raíces y formas similares, aunque con matices propios en cada región.