El domingo, el Puig de Missa presumirá de ambiente, tradición y arte

Una plan ideal para toda la familia es la Fira d’Artesania, que se celebrará el 15 de febrero en el Puig de Missa. Un acto que no falta en el programa festivo y que llena de ambiente, colorido y tradición el Puig de Missa. Durante la mañana del domingo, los artesanos exhiben sus espardenyes, cestos, mantos o instrumentos musicales en distintos puestos y algunos muestran en vivo cómo se hacían antes objetos cotidianos como un ovillo de lana o una espardenya. Además de los artículos tradicionales, también hay puestos de objetos de decoración, bisutería, complementos, así como embutidos, bebidas, golosinas e infinidad de productos.

El Museo Etnográfico de Can Ros inaugura el domingo sus exposiciones temporales. | VICENT MARÍ

Otra actividad que contribuye a dar colorido a la jornada es la exhibición de ‘ball pagès’ que tiene lugar tras la misa.

También se celebrará el concurso de pintura rápida, en el que los participantes deberán presentar obras con estilo, técnica y medidas libres, siempre haciendo referencia al Puig de Missa o las actividades que tengan lugar el día de la feria. Todas las obras presentadas estarán expuestas en la Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 del 18 de febrero al 6 de marzo y las premiadas pasarán a formar parte de la colección del Ayuntamiento de Santa Eulària.

El día está cargado de actividades, ya que el programa incluye la inauguración de las exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Can Ros.