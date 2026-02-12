Diez años dando a conocer el ‘gerret’ en las calles

La popularidad de las ferias gastronómicas en las diversas localidades de Ibiza continúa en aumento. Cada vez que se celebra una, cientos de personas se reúnen en torno a productos o recetas culinarias tradicionales de la isla. Santa Eulària cuenta con su propio certamen, la Fira des Gerret, que cumple este 2026 su décima edición con la previsión de continuar cosechando éxitos. Año tras año por estas fechas, las calles del pueblo se llenan de buen ambiente, música, juegos infantiles y propuestas gastronómicas basadas en este pescado, muchas de ellas con grandes dosis de originalidad. Una cita que se ha convertido en imprescindible en el programa de las fiestas patronales.

Será el próximo 6 de marzo cuando se celebre esta nueva edición de la Fira des Gerret, que rinde homenaje no solo a la gastronomía sino también al mundo de la pesca. Como cada año, las barcas llegarán a puerto con los gerrets recién capturados, que más tarde se cargarán en carros tirados por caballos o mulas que los trasladarán hasta el centro del pueblo. Allí, desde las 12 del mediodía, habrá venta de gerret, degustaciones, exposiciones y concursos que se desarrollarán con la calle Sant Jaume como principal escenario.

La música será el hilo conductor de toda la jornada, con la actuación de diversas bandas que animarán y ambientarán las calles de Santa Eulària.

La Fira des Gerret cuenta con la participación de las cofradías de pescadores de Ibiza y Sant Antoni, y con las asociaciones de restaurantes de la localidad, que presentarán sus particulares propuestas de elaboración del gerret.