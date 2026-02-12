La «desgracia» de los alquileres de temporada

De esta estadística del INE cabe preguntarse por qué aparecen viviendas turísticas en las zonas urbanas de Vila, Sant Antoni o Santa Eulària, áreas en las que la mayoría de los edificios son plurifamiliares (en los que está totalmente prohibida esta práctica). El conseller ibicenco de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explica que eso se debe a que «hay alquileres de temporada que ahora se pueden publicitar en plataformas gracias (desgraciadamente) al nuevo número de registro único nacional, que acaba de cuestionar la Unión Europea». El INE los incluye en esta estadística. «Y otra razón -arguye- puede ser que en suelo urbano también se puede alquilar turísticamente si son viviendas unifamiliares o pareadas», entre otros modelos: «No todo el suelo urbano es plurifamiliar donde sí está prohibido. E incluso en el plurifamiliar se puede dar el de temporada», apunta el conseller.