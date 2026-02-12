Estadística. Turismo
La «desgracia» de los alquileres de temporada
De esta estadística del INE cabe preguntarse por qué aparecen viviendas turísticas en las zonas urbanas de Vila, Sant Antoni o Santa Eulària, áreas en las que la mayoría de los edificios son plurifamiliares (en los que está totalmente prohibida esta práctica). El conseller ibicenco de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explica que eso se debe a que «hay alquileres de temporada que ahora se pueden publicitar en plataformas gracias (desgraciadamente) al nuevo número de registro único nacional, que acaba de cuestionar la Unión Europea». El INE los incluye en esta estadística. «Y otra razón -arguye- puede ser que en suelo urbano también se puede alquilar turísticamente si son viviendas unifamiliares o pareadas», entre otros modelos: «No todo el suelo urbano es plurifamiliar donde sí está prohibido. E incluso en el plurifamiliar se puede dar el de temporada», apunta el conseller.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza