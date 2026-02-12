La cursa De Passeig a Passeig vuelve con versiones para todas las categorías

Si hay un clásico en las carreras populares por estas fechas en Ibiza, es la cursa De Passeig a Passeig, que reunirá a cientos de deportistas el 15 de marzo. Con el fin de abrir la participación a personas de todas las edades, la cita deportiva contará con tres versiones: la minicursa de 300 metros, otro recorrido de 1.500 metros y la general, que constará de 15 kilómetros con salida en el paseo de Vara de Rey, en el municipio de Ibiza, y meta en el paseo de s’Alamera de Santa Eulària.

El podio de las categorías inferiores.

La cursa general, que cumple su trigésima edición este 2026, comenzará a las diez de la mañana en Ibiza, y su recorrido llevará a los participantes hasta Santa Eulària por una ruta en carretera con tráfico cerrado. Para facilitar los desplazamientos de los deportistas, la organización ha habilitado un bus a las 8.30 de Santa Eulària a Ibiza y otro a las 13 horas con el mismo recorrido (e obligatorio inscribirse para poder utilizar este servicio, que además es gratuito).

Las pruebas de 1.500 y 300 metros, por su parte, tendrán lugar en el municipio de Santa Eulària. La primera de ellas comenzará a las diez de la mañana frente al Ayuntamiento, y los corredores deberán ser al menos de categoría alevín (sub12). La salida de la mini cursa de 300 metros será un cuarto de hora antes, en el mismo emplazamiento, con participantes a partir de la categoría baby (pueden ir acompañados por sus padres hasta la categoría benjamín).

Las inscripciones para participar en cualquiera de estas tres pruebas ya están abiertas en www.sportmaniacs.com, y se cerrarán el 13 de marzo. El coste es de cinco euros, tres de los cuales irán destinados a una asociación benéfica.