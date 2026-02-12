La criba de la oferta ilegal de Ibiza barrio por barrio, zona por zona

La estadística experimental del INE denominada ‘Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad’ permite dibujar un detallado mapa del alquiler turístico ilegal incluso por barriadas y zonas. Este trabajo sólo detalla cuántos anuncios hay de alquileres de viviendas turísticas y en dónde están, pero comparándolos por fechas permite establecer cuántos han sido eliminados gracias a la presión ejercida por la lucha contra el intrusismo emprendida por el Consell de Ibiza. Se supone que los comercializadores que en el último año han abandonado (o han sido desalojados) las plataformas online temían ser multados por la actividad que desarrollaban, si bien es posible que muchos sigan ejerciéndola en otros canales menos conocidos o mediante otros procedimientos.

En el municipio de Sant Josep, el que más superficie tiene, es donde más plazas y viviendas han sido borradas del mapa del alquiler irregular: hay ahora 3.014 plazas menos (-29,8% menos que hace un año) y 454 viviendas menos (-34,3%). Pero, ¿en qué zonas se alquilaban a los turistas semejante cantidad de inmuebles? Pues, por ejemplo, en el área comprendida entre ses Salines y sa Caleta, donde han sido fulminadas casi dos terceras partes de los anuncios de viviendas, 45 de los 71 que había en 2024, así como el 58,7% de las plazas. A ambos lados de la carretera de Sant Josep, desde sa Carroca, había hace un año 153 viviendas que se ofrecían en las plataformas más populares, como Airbnb y Booking (el INE se basa en los anuncios de tres de ellas), para el alquiler turístico: ya sólo quedan 98, con una reducción de plazas del 29%. Y en el entorno de la población de Sant Josep se ha reducido el 33% de las plazas y de los inmuebles ofertados.

En ese mapa del alquiler irregular, destaca que desde Porroig a Cala Molí, pasando por Cala Vedella y Cala d’Hort, existiera en 2024 la mayor acumulación de viviendas de alquiler turístico de toda la isla, 368, que tras la ‘limpieza’ del Consell y de las OTA han quedado en 239, un 35% menos: las 2.710 plazas ofertadas hace un año han quedado reducidas a 1.950, que sigue siendo la cantidad más elevada de las Pitiusas.

A la zaga está la zona comprendida entre Cala Tarida y el inicio de Port des Torrent, que abarca lugares como Platges de Comte y Sant Agustí. Allí había 344 inmuebles turísticos en noviembre de 2024, de los que se han eliminado los anuncios de 116 (-33,7%) viviendas que ofrecían 741 plazas (-27,7%) que ya están fuera del mercado.

También sorprende la gran cantidad de anuncios de alquiler de inmuebles para turistas que había (y sigue habiendo) en zonas urbanas como Port des Torrent y Cala de Bou, una franja en la que se promovían 98 viviendas en 2024 y de las que sólo se ha eliminado el 22,4%.

De Benimussa a Can Bonet

En Benimussa también llama la atención que, en vez de reducirse, se han incrementado las plazas disponibles: de 134 se ha pasado a 156, si bien hay una vivienda menos (18). Igual sucede entre la playa de s’Arenal y es Molí, donde hay otro inmueble más anunciado (8), como en ses Païsses, con cinco viviendas, una más que en 2024. En Can Bonet y alrededores, con 12 anuncios, se han eliminado siete y el 37% de las plazas.

Sorprende la gran cantidad de anuncios de alquiler de inmuebles para turistas que había (y sigue habiendo) en zonas urbanas como Port des Torrent y Cala de Bou

Dos de las zonas de Sant Antoni con más anuncios en las plataformas online son las comprendidas entre Montecristo y Sant Rafel, con un total de 66 actualmente, un 38,3% menos que un año antes. De las 754 plazas ofertadas allí se ha pasado a 548. Cerca, Can Tomàs, el Pla de Sant Antoni, Cala Gració, Can Germà y Forada reunían en 2024 un total de 140 anuncios, reducidos a 96 actualmente, un 31,4% menos: de 1.097 plazas han pasado a 867.

En las zonas rurales de Santa Agnès y Sant Mateu había hace un año 50 anuncios de viviendas en alquiler para turistas, que ante la presión del Consell han quedado en 33 y un centenar menos de plazas (-27%).

Y en el casco urbano de Sant Antoni hay ahora 13 inmuebles destinados al turismo, cinco menos que hace un año. Hay calles de ses Variades donde ya no queda ninguno, mientras que otra ha sumado uno (cinco en total) y en es Caló des Moro se ha finiquitado la mitad: de cuatro se ha pasado a dos aún activos.

56% menos en Sant Joan

Buena parte de esta oferta turística se concentra en las zonas rurales: en Santa Gertrudis hay aún 78 anuncios de viviendas, 33 menos que en 2024, con un recorte de plazas del 26,4%, y en Sant Miquel hay 74 ofertas tras eliminar 54. El parque inmobiliario turístico de Sant Llorenç asciende a 52 viviendas, 30 menos que antes de la criba.

Entre los descensos más importantes de esta oferta ilegal destaca el producido en la zona entre Sant Joan y sa Cala, donde aún se anuncian 45 viviendas, un 56% menos, mientras el número de plazas se ha reducido un 35%. Y entre los alrededores de Sant Carles (89 viviendas) y la zona costera comprendida entre es Figueral, Cala Llenya, es Canar, Punta Arabí y Cala Martina (55) se ha producido otra importante merma (-30,7%) de los anuncios irregulares en plataformas.

En la zona más urbana de Santa Eulària se promocionaban 48 viviendas turísticas (algunas en pleno paseo marítimo y cerca del río o frente al puerto deportivo) en 2024, de las que quedan 29. Siesta ha sido una de las urbanizaciones que más se han visto afectadas por este borrado masivo: le quedan 21 anuncios de inmuebles en las plataformas online, un 61% menos (33 casas menos). Esa limpieza ha sido más drástica que la sufrida en Cala Llonga (-16%) o en Roca Lisa y Can Fornet (-26,6%), donde siguen anunciándose 124 viviendas.

El caso de Formentera

También se han salido de las comercializadoras online (o las han sacado, o bien han buscado otro espacio de venta) el 40% de las viviendas que se alquilaban en Can Pep Simó y parte de Jesús: de 131 han quedado 78. El porcentaje es aún mayor en la zona rural de Puig d’en Valls, donde quedan 19 de las 36 casas anunciadas, un 47,2% menos. Y en la zona urbana de Puig d’en Valls aún hay nueve viviendas de esas características, cuatro menos que en 2024.

En el caso de Formentera, la reducción ha sido pequeña, sólo del 11% de las viviendas. Entre ses Illetes, es Pujols y Punta Prima acumulan 198 casas, cinco más que en 2024; de Sant Ferran a Migjorn hay 98 (24 menos); en la Mola, 108 (ocho menos); entre Cala Saona y Sant Francesc, 35 (24 menos); de Cala Saona a la Savina hay 76 (12 menos), y en es Cap de Barbaria, 122 (17 menos).