El Consell elimina hasta el 88% de los anuncios de viviendas turísticas de Ibiza

Noviembre de 2024. En las plataformas online (como Airbnb y Booking) aparecen 66 viviendas turísticas disponibles en la zona de la avenida de Santa Eulària de Ibiza en su confluencia con Vuit d’Agost. En total, se ofertan 321 plazas. En la zona contigua, desde Pachá hasta es Botafoc, Talamanca y ses Figueretes, se anuncian otras 66 viviendas con un total de 394 plazas. Noviembre de 2025: apenas queda rastro de esos anuncios: del comienzo de la llamada milla de oro de Ibiza ya sólo aparecen en esas OTA (por sus siglas en inglés, online travel agency) los anuncios de ocho viviendas (-87,8%) con únicamente 46 plazas disponibles, un 85,6% menos que un año antes. Y en la continuación de esa zona urbana ya sólo hay disponibles 21 viviendas (un 71,6% menos) y 116 plazas (-70,5%).

Ese elevado porcentaje de anuncios anulados en sólo 12 meses no es fortuito, sino fruto de la lucha contra el intrusismo emprendida por el Consell de Ibiza con la colaboración (al principio arrastrando los pies) de las OTA que tienen mayor volumen de negocio. Y se ve reflejado en la estadística experimental recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) bajo el título ‘Medición del número de viviendas turísticas y su capacidad’ en España, que realiza dos veces al año, una en mayo y otra en noviembre. Que hayan desaparecido esos anuncios no significa, no obstante, que se hayan dejado de comercializar, pues es posible que sus propietarios hayan encontrado otros canales o métodos para seguir alquilando sus inmuebles, como refleja la encuesta del Ibestat sobre alojamiento turístico.

La reducción de anuncios es especialmente significativa en el municipio de Ibiza, donde han sido borradas del mapa el 67,7% de las plazas anunciadas y el 68,6% de las viviendas. Por ejemplo, en la zona de Dalt Vila y la Marina han desaparecido de las plataformas online el 73,7% de las plazas que se anunciaban hace un año: de 244 se ha pasado a sólo 64. Y en cuanto al número de viviendas, de esa zona declarada patrimonio de la humanidad ya sólo se publicitan 19, que son 45 menos (-70%) que en noviembre de 2024.

Los anuncios han menguado en todos los barrios y calles, en ocasiones hasta desaparecer

Los anuncios han menguado en todos los barrios y calles, en ocasiones hasta desaparecer completamente, como sucede en buena parte del Eixample: ya no queda rastro entre las calles de Abad y Lasierra, Bisbe Huix, avenida de España e Isidor Macabich. En el tramo limitado por la plaza del Parque, el paseo de Vara de Rey, Bartomeu Rosselló e Ignasi Wallis ya sólo quedan dos anuncios, de los 10 existentes en 2024. Y en ses Feixes de es Pratet, de cinco se ha pasado a únicamente una vivienda anunciada.

De ses Figueretes a sa Sal Rossa

En torno al edificio de Es Diari y la comisaría de la Policía Nacional, así como entre la avenida de Sant Jordi y la de Sant Josep, hay ahora una cuarta parte de las 12 viviendas publicitadas hace un año. Y en la zona de Cas Capità y Cas Mut se han reducido las plazas un 62% tras ser eliminados la mitad de los anuncios (de 16 a ocho). En Ca n’Escandell, pocas novedades: se mantienen seis anuncios, sólo uno menos (y dos plazas menos) que hace un año.

En la franja que va de es Viver a sa Sal Rossa hay 27 inmuebles menos anunciados (-31,7%). Y en Sant Jordi siguen promocionándose 18 casas (11 menos): las plazas se han reducido en esa área costera un 31,7%.

Entre Sant Jordi y el polígono industrial del aeropuerto se han eliminado tres anuncios, aunque el número de plazas ha crecido: de 131 a 136.